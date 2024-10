Ogier "en colère et vraiment désolé" après sa sortie en Europe centrale

Sébastien Ogier a quitté les lieux du Rallye d'Europe centrale en déclarant avoir besoin de remettre les compteurs à zéro, lui qui a connu pour la troisième fois de suite un incident coûteux, faisant perdre à Toyota de précieux points dans sa tentative de défendre sa couronne mondiale chez les constructeurs.

Le Français était en lice pour la victoire, après avoir déjà connu trois succès au cours de la saison partielle qu'il réalise. Il avait conclu la journée de samedi avec le maximum de 18 points en poche, toutefois provisoires jusqu'à l'arrivée de l'épreuve.

Dimanche matin, son avance de 5"2 sur Ott Tänak est descendue à 1"9 lorsqu'il a manqué un virage dans la première spéciale, puis il s'est rapproché à 1"5 dans la seconde. Mais son rallye s'est ensuite brusquement arrêté 600 mètres après le début de la troisième spéciale du jour, la seule que les ouvreurs n'avaient pas pu reconnaître pour transmettre aux équipages leurs précieuses informations sur l'état de la route.

Ogier est sorti de la route dans un rapide virage à droite, heurtant les arbres à l'extérieur et causant d'importants dégâts sur sa GR Yaris. Visiblement en colère après le choc, il a vu s'envoler les 18 points glanés samedi et tout gain supplémentaire possible dimanche. C'est la troisième fois de suite que sa course vers la victoire connaît un coup d'arrêt, puisqu'en Grèce, il est sorti de la route dans la dernière spéciale, tandis qu'au Chili, il a été contraint à l'abandon le samedi.

"C'est encore un exemple qui montre que les ouvreurs font un travail essentiel pour nous. C'est la seule spéciale du week-end dans laquelle ils n'ont pas été autorisés à passer et où nous n'avions pas d'informations sur l'évolution de la route", a expliqué Sébastien Ogier sur les lieux de l'accident. "Dans ce premier long virage sous les arbres, certains ont coupé plus que ce que j'avais anticipé. Le virage est devenu très gras et au final je n'ai pas pu tourner, j'ai sous-viré, j'ai élargi à la sortie et j'ai heurté les arbres à l'extérieur."

"Je suis en colère contre moi-même et je suis vraiment désolé pour l'équipe. J'ai fait de mon mieux. Mon objectif principal était vraiment de les aider à remporter le titre constructeurs. Je pense que je faisais du bon travail jusqu'à ce moment-là, mais malheureusement, c'est un troisième week-end consécutif qui a mal tourné pour moi. C'est un moment difficile."

Un peu plus tard, Ogier a ajouté : "J'ai besoin d'une remise à zéro, c'est sûr. Je suis très déçu pour l'équipe, car cela aurait pu être encore un week-end solide pour nous. Comme on dit, jamais deux sans trois, et ça fait maintenant trois rallyes de suite que l'on n'a vraiment pas de chance. Je suis très satisfait de la vitesse, évidemment, mais malheureusement, et c'est encore pire que les week-ends précédents, nous ne marquons pas de points. J'espère que nous aurons un peu de chance au Japon."

Des erreurs qui surprennent chez Ogier

Malgré cette sortie d'Ogier, Toyota a réduit son retard sur Hyundai dans le classement des constructeurs, le faisant passer de 17 à 15 points grâce aux résultats d'Elfyn Evans, deuxième du classement général, et de Takamoto Katsuta, qui a obtenu le maximum de 12 points sur le Super Sunday.

Jari-Matti Latvala, team principal de Toyota, a admis qu'il était étrange de voir de telles erreurs chez Ogier, mais il pense également que les ouvreurs devraient systématiquement être autorisés à passer dans chaque spéciale à l'avenir.

"Les choses se présentaient très bien après la journée de samedi et je pensais que nous allions pouvoir rattraper des points et nous rapprocher avant le Japon, mais la situation a malheureusement changé assez rapidement", a déclaré le Finlandais à Motorsport.com.

Sébastien Ogier et Vincent Landais ne sont plus en lice pour le titre. Photo : Toyota Racing

"C'est étrange [de voir ces erreurs de la part de Seb] et il s'est excusé", a-t-il poursuivi. "Ce qu'il m'a dit cette fois, c'est qu'alors que les ouvreurs n'ont pas été autorisés à passer à cause du programme [aux horaires serrés], il y avait plus de boue dans ce virage, qu'il s'attendait à avoir plus de grip et qu'il a perdu le contrôle de la voiture."

"Avec ces voitures, nous devrions toujours faire passer les ouvreurs dans les spéciales. C'est différent avec des voitures plus lentes, mais quand les vitesses sont plus élevées, le niveau de risque l'est également", a souligné Jari-Matti Latvala.

Au sujet de son pilote, le responsable de l'équipe a ajouté : "Je pense que cela l'a beaucoup touché parce qu'il s'est vraiment bien battu et qu'il a essayé d'aider l'équipe, mais quand les accidents se succèdent... La confiance commence à en être affectée, et ça n'est pas facile de gérer ce genre de choses."