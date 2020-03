Ogier confirme, Hyundai perd Neuville et Sordo !

Après la deuxième boucle de la journée de vendredi, disputée la nuit dernière, Sébastien Ogier a conservé les rênes du Rallye du Mexique avec une dizaine de secondes d'avance sur Teemu Suninen. Si cette hiérarchie peut donner le sentiment d'un statu quo avec la boucle matinale, ce n'est en fait pas du tout le cas puisque les événements se sont multipliés derrière les deux hommes.

Premier sur la route et contraint de balayer la piste, Elfyn Evans est troisième du classement général ce matin après avoir limité les écarts et profité des mésaventures de ses concurrents. Son coéquipier chez Toyota, Kalle Rovanperä, a notamment subi une crevaison, mais la journée est surtout à oublier pour le clan Hyundai.

Victime de problèmes moteur, Thierry Neuville a perdu dans l'ES9 toute chance de bien figurer et son équipe va tenter de réparer pour qu'il puisse reprendre la route lors des deux dernières journées. "Malheureusement, quelque chose s'est produit sur la voiture dans le deuxième passage de Las Minas, et nous avons dû nous arrêter à mi-parcours après environ cinq kilomètres", déplore le pilote belge. "C'est une fin de journée très frustrante pour l'équipe. Nous espérons revenir samedi, mais l'équipe doit d'abord évaluer l'état de la voiture." Ce ne sera en revanche pas le cas de son coéquipier Dani Sordo, lui aussi touché par des ennuis mécaniques et contraint à un abandon définitif.

Ott Tänak se retrouve ainsi bien seul pour défendre les chances du constructeur sud-coréen, après avoir perdu 45 secondes dans la première boucle. Le Champion du monde en titre donne tout pour remonter et il a notamment à nouveau signé le meilleur chrono dans la célèbre spéciale d'El Chocolate.

L'ES8 a par ailleurs été annulée car les équipes de pompiers était affairée sur la Ford Fiesta d'Esapekka Lappi dans l'ES7. Le Finlandais a vu sa monture partir en flammes et a dû lui aussi abandonner.

En soirée, les deux courtes spéciales de 2,33 km conçues essentiellement pour le plaisir des spectateurs n'ont rien changé au classement général. Neuf des douze spéciales restantes auront lieu ce samedi, en soirée puis dans la nuit.

Les sratchs de la nuit

ES7 : Ott Tänak (Hyundai)

ES8 : Annulée

ES9 : Ott Tänak (Hyundai)

ES10 : Sébastien Ogier (Toyota)

ES11 : Sébastien Ogier (Toyota)

ES12 : Kalle Rovanperä (Toyota)

Rallye du Mexique - Classement après l'ES12