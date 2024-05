Ogier : Dépasser le record de Markku Alén au Portugal "signifie beaucoup"

Huit fois Champion du monde des rallyes, Sébastien Ogier a ajouté un nouveau record à son palmarès en remportant sa sixième victoire en carrière au Rallye du Portugal, en battant Ott Tänak (Hyundai Motorsport) pour 7,9 secondes. Ce triomphe marque la 60e victoire d'Ogier en WRC et sa deuxième en trois rallyes au cours d'une campagne à temps partiel pour Toyota cette année.

Le Rallye du Portugal, l'une des épreuves fondatrices du WRC et déjà disputée lors du lancement du Championnat du monde en 1973, est un endroit spécial pour Ogier qui y a remporté sa première victoire en WRC en 2010 pour le Citroën Junior Team. D'autres victoires ont suivi en 2011 (Citroën), 2013-2014 (Volkswagen) et 2017 (M-Sport Ford). Jusqu'à présent, Ogier était à égalité de succès au Portugal avec le Champion du monde 1978 Marku Alén (1975, 1977, 1978, 1981, 1987).

Désormais seul dans le livre des records du Rallye du Portugal, Ogier, 40 ans, a admis que son dernier triomphe était une victoire spéciale. "C'est [spécial], c'est sûr. Chaque week-end, j'ai l'impression d'atteindre des chiffres significatifs, alors je dois profiter de ces moments et les chérir car on ne sait jamais quand cela va se terminer", a déclaré Ogier à Motorsport.com. "Mais en attendant, nous avons fait une bonne course et mon âge ne nous a pas encore trop affectés, donc nous devons continuer comme ça."

"Cela signifie beaucoup pour moi, car [Markku] est une légende. Cela fait des années que j'entends cette comparaison et, d'une certaine manière, c'est agréable de mettre cela derrière moi, même si j'ai apprécié d'être à égalité avec lui sur ce record [au Portugal]."

Le chemin vers la victoire n'a pas été simple, car Ogier a d'abord eu du mal à régler sa Toyota le vendredi, avant de sortir d'une lutte intense avec Tänak.

Photo par : Red Bull Content Pool

Ogier a estimé que le secret de la réussite était "une gestion de course presque parfaite" tout au long des 22 étapes. Le seul point négatif aux yeux du Français est qu'il a quitté le Portugal avec un point de moins que Tänak selon le nouveau système de points qui continue de diviser l'opinion.

"Je pense qu'il est clair que notre gestion de la course a été presque parfaite ce week-end, et c'est ce qui nous a amenés là où nous sommes aujourd'hui", a-t-il continué. "Nous avons poussé quand il le fallait et quand je me sentais à 100% dans la voiture, j'ai attaqué et j'ai réussi à faire de bons temps. Ensuite, lorsque les situations étaient un peu plus difficiles et plus délicates, j'ai géré. La régularité a été notre plus grand avantage et je pense toujours que nous avons été les plus performants."

"Trois rallyes, deux victoires et une deuxième place, ce n'est pas si mal. Le seul côté négatif, ce sont les points, car ils ne reflètent pas du tout ce que nous avons accompli. Nous n'avons même plus besoin d'en discuter car c'est clairement une erreur.

Jari-Matti Latvala, directeur de l'équipe Toyota, estime que la façon dont Ogier a remporté la victoire a mis en évidence les raisons pour lesquelles le Français a gagné huit titres mondiaux.

"Seb a été magnifique et, une fois de plus, il a fait preuve d'une grande maturité. La façon dont il a pu piloter, alors qu'Ott le mettait sous pression, me fait dire qu'il est très intelligent", a déclaré Latvala. "Il connaît la situation et va vite, mais si les conditions sont mauvaises, il ne pousse pas la voiture trop loin. C'est la raison pour laquelle il a remporté le championnat tant de fois."

Ogier rejoindra l'équipe Toyota pour les deux prochaines manches du WRC en Sardaigne et en Pologne.