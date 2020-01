Ogier : "Le seul qui ne change pas de voiture gagne"

Deuxième du Rallye Monte-Carlo, Sébastien Ogier ne commence pas l'année en remportant le premier rallye de la saison pour la première fois depuis 2013. Le Gapençais s'est bien battu tout au long du week-end, échangeant la tête de l'épreuve avec son équipier Elfyn Evans à plusieurs reprises vendredi et samedi, avant de finalement s'incliner pour 12"6 face à Thierry Neuville.

"Il y a un peu de logique dans le résultat du week-end, le seul qui ne change pas de voiture gagne le rallye. De notre côté, bien sûr il y a un peu de déception car on espère toujours pouvoir continuer sur cette série exceptionnelle ici, mais globalement on ne peut être que satisfait de ces 22 points", a-t-il expliqué au micro de la RTBF à l'arrivée.

Comme Ott Tänak, parti chez Hyundai, ou Evans, Sébastien Ogier découvre une nouvelle machine cette année, à savoir la Toyota Yaris WRC, sa troisième monture différente en autant de saisons. Au micro de Canal+, le sextuple Champion du monde explique ne pas être déçu outre mesure par sa deuxième place, le Monte-Carlo n'étant pas la manche idéale pour appréhender une nouvelle voiture.

"Je pense que l'on peut être satisfait de ce week-end, le problème c'est que tout le monde attend toujours des miracles de notre part [avec Julien Ingrassia] car on a gagné tellement de fois que tout le monde croit que c'est facile, mais le Monte-Carlo c'est un challenge à part. Avec une nouvelle voiture, ce n'est jamais facile à dompter, elle a du potentiel, on s'est régalé par moments, sur d'autres il manque encore un peu d'expérience au volant pour vraiment pouvoir se lâcher, je n'arrive pas à sentir encore la voiture dans toutes les conditions."

Outre la connaissance de sa voiture, le pilote français estime que la différence s'est jouée dans un domaine en particulier : "La prise de risques globalement, je pense qu'on n'a pas osé prendre autant de risques que Thierry particulièrement surtout quand les conditions étaient délicates. C'est là qu'on a perdu le plus de temps. C'est fidèle à ma ligne de conduite, j'ai gagné plusieurs fois le Monte-Carlo en essayant de rester dans ma zone de confort, là on a vu ce matin qu'il a tapé un muret et cassé une jante, quand ça veut passer ça passe, mais ça ne passe pas tous les jours !"

Étant donné que la prochaine manche du championnat doit se tenir en Suède, Sébastien Ogier voit l'aspect positif de ne pas s'être imposé une nouvelle fois au Monte-Carlo. Il ne devra en effet pas ouvrir la route lors des premières spéciales du seul rallye 100% neige et glace de la saison !

"C'est un cadeau empoisonné de gagner ce rallye en fait, car au prochain tu ne peux plus gagner en partant devant. Finalement pour une fois, on n'ouvrira pas la route en Suède et ça n'est pas la mauvaise nouvelle du jour !"

Alors qu'il prévoit toujours de prendre sa retraite à l'issue de la saison 2020, Ogier ne ferme pas la porte à un retour ponctuel en WRC, principalement sur un Monte-Carlo cher à son cœur : "Je pense que ça n'est pas impossible que je refasse ce rallye un jour [...] pour l'instant par contre il n'y a aucun plan et nous sommes focalisés sur cette saison."