Ogier emballé par le Rallye de Monza, qui sera plus qu'un show

Le Rallye de Monza est la troisième épreuve inédite à intégrer le championnat 2020, après le Rallye d'Estonie disputé le mois dernier et le Rallye d'Ypres en Belgique le mois prochain. Ces rendez-vous ont été choisis pour faire face à la crise du coronavirus et au bouleversement de la saison, permettant de porter à huit le nombre de manches disputées après les annulations des rallyes prévus au Portugal, en Finlande, en Grande-Bretagne, au Kenya, en Nouvelle-Zélande et au Japon.

Organisé début décembre sur et autour de l'Autodromo Nationale di Monza, ce rallye sur asphalte était jusqu'à présent un grand rendez-vous de fin de saison capable d'attirer de nombreuses stars comme le pilote MotoGP Valentino Rossi, mais également Sébastien Loeb ou Dani Sordo. Pour se rapprocher des standards d'une manche WRC, des modifications seront apportées même si le format de l'épreuve restera resserré : des spéciales sur le circuit le vendredi et le dimanche, et quelques-unes tracées dans les environs et sur des routes fermées le samedi. La distance chronométrée sera fixée autour des 220 km.

"C'est une excellente nouvelle", selon Sébastien Ogier, qui occupe la deuxième place du championnat à 14 points de son coéquipier Elfyn Evans. "Nous avons eu une saison courte, alors chaque épreuve [supplémentaire] est la bienvenue. Courir en Italie est toujours un plaisir également, il y a beaucoup de passion autour du sport là-bas. Monza est un lieu emblématique des sports mécaniques, mais je ne suis jamais allé participer au Rally Show."

"Je suis content que ce ne soit plus vraiment un show, car ce serait un peu trop léger pour une épreuve de WRC. Avec quelques spéciales programmées autour de Côme, je pense que c'est une bonne chose, même si je ne sais pas à quoi m'attendre. C'est une région magnifique et j'adore cet endroit, alors j'imagine que les spéciales seront belles. J'espère que mon imagination est bonne, et j'ai hâte d'y être."

Ogier a terminé troisième du Rallye de Sardaigne le week-end dernier, ne reprenant que quelques unités à Evans au championnat après s'être incliné de justesse devant Thierry Neuville. Le Français conserve toutefois de l'optimisme pour les deux dernières manches de la saison.

"Globalement, j'ai le sentiment que les résultats des deux derniers rallyes n'ont pas récompensé nos efforts, entre l'abandon en Turquie et ici une troisième place qui ne reflète pas notre niveau du week-end", résume-t-il. "Il n'y a cependant pas de déception à avoir quant à notre course, on a tout donné, et je préfère essayer de retenir les éléments encourageants."

"Je veux plutôt voir cette petite frustration de manière positive, parce que la performance est là, comme le montrent les temps que l'on a réussi à réaliser et les six scratchs obtenus, et c'est important pour l'avenir. Mes sensations au volant de la Yaris WRC sont également très bonnes, car je me sens désormais parfaitement à l'aise et j'ai encore pris beaucoup de plaisir en Sardaigne. J'espère maintenant que les deux prochains rallyes nous permettront de récolter les fruits de nos efforts. Je suis confiant, ça va finir par payer."