Ogier envisage de finir toute la saison en WRC... à contrecœur

Après sa victoire en Finlande, Sébastien Ogier est devenu le plus proche rival de Thierry Neuville au championnat, à seulement 27 points du pilote belge. Avec quatre épreuves encore à disputer, Toyota a demandé à son pilote de participer à davantage d'épreuves compte tenu de son succès cette année.

Une série de trois victoires et trois deuxièmes places en six épreuves a soulevé la question de savoir si Ogier pourrait remporter un neuvième titre mondial s'il prolongeait sa campagne. Après avoir franchi la ligne d'arrivée en Finlande, Ogier a déclaré : "Je dois voir, mais il semble que je n'ai pas d'autre option. Ce n'est plus ma priorité."

"Je pense que nous aurons de plus en plus de pression pour le faire de toute façon. En moi, je ne l'ai pas encore vraiment, ce souhait, ce sentiment, parce que je ne valorise pas ces choses [les titres] autant que les gens le pensent peut-être", a-t-il expliqué.

Interrogé par Motorsport.com sur ses projets pour le reste de l'année, Ogier n'a pas parlé de titre et s'est plutôt attaqué au nouveau barème de points du championnat qui l'a aidé à se retrouver dans cette position, et qu'il comparait à "l'école des fans" il y a quelques mois.

"Surtout avec ce barme de points, c'est tout simplement une blague, ça dévalorise encore plus ce championnat. Il y aura un vainqueur à la fin, mais est-ce que ce sera celui qui le mérite, personne ne le sait."

Photo de: Red Bull Content Pool

Le directeur de l'équipe Toyota, Jari-Matti Latvala, a admis que son équipe n'était pas une "amie" du système de points, mais il attend une décision d'Ogier sur ses plans pour le reste de la saison avant la fin du mois. Il est en tout cas prévu que le Français participe au Rallye de l'Acropole, en Grèce, le mois prochain.

"J'ai dit à Seb que j'aimerais qu'il participe à davantage d'épreuves. J'attends sa réponse, mais je pense qu'avec la chance qu'il a maintenant dans le championnat en tant que dauphin, nous devrions essayer de maintenir la lutte et de le laisser piloter dans toutes les manches."

"C'est une situation très difficile, mais nous devons au moins continuer à essayer. Sans essayer, nous ne pouvons rien gagner", a déclaré Latvala à Motorsport.com. "Nous ne sommes pas les amis du système de points, mais nous ne pouvons pas le changer. Je pense que d'ici deux semaines, nous devrions savoir."

Photo de: Toyota Racing

Après avoir remporté sa deuxième victoire en carrière au Rallye de Finlande, dans ce qui s'est avéré être l'une des éditions les plus exigeantes de l'événement, Ogier a déclaré qu'il était difficile de trouver la satisfactin après ce qui est arrivé à son coéquipier Kalle Rovanperä.

"C'était un peu trop brutal, si vous voulez mon avis, je préférerais honnêtement être deuxième en ce moment, mais le sport automobile est comme ça, c'est parfois injuste", a déclaré Ogier. "J'ai perdu la victoire en Sardaigne [cette année] par malchance, aujourd'hui je l'ai obtenue par chance. Mais je ne peux pas ressentir trop de joie en moi, et peut-être qu'elle viendra après, parce que c'est quand même une victoire en Finlande."

"C'est toujours l'un des rallyes que tout le monde veut gagner le plus, donc je serai probablement heureux à un moment donné, mais pour l'instant je ne le suis pas."