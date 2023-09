Sébastien Ogier éteint la rumeur Hyundai pour 2024

Sébastien Ogier souhaite continuer son programme partiel avec Toyota en WRC l'année prochaine, ce qui serait alors le cas pour la troisième année consécutive après son dernier titre mondial obtenu en 2021. Désintéressé de tout retour à temps complet, il a trouvé à 38 ans le bon équilibre entre la suite de sa carrière sportive et sa vie de famille.

Cette année, le Français a remporté trois des six rallyes auxquels il a participé jusqu'à présent au volant de la GR Yaris Rally1. Si la malchance l'a parfois rattrapé, pas plus tard qu'au Rallye de l'Acropole alors qu'il occupait la tête de l'épreuve, le pilote tricolore n'aspire à aucun changement. Et ce ne sont pas les rumeurs nées en juillet autour d'un hypothétique transfert chez Hyundai qui ont changé la donne.

"Je n'ai rien de particulier à annoncer", assure-t-il. "Ce n'est pas un secret, je suis heureux de ce que je fais actuellement avec ce genre de programme. Et ce n'est pas un secret non plus, on discute pour continuer de la même manière."

Certes, le constructeur sud-coréen n'a actuellement que Thierry Neuville sous contrat pour 2024, et explore la possibilité d'aligner quatre autos la saison prochaine, mais l'intérêt de Sébastien Ogier n'existe pas selon l'intéressé.

"Je crois que ce sport a un peu besoin de faire parler pendant l'été", rétorque-t-il quand la rumeur Hyundai est évoquée. "Je crois que ce n'était pas une rumeur fondée. Je connais beaucoup de monde chez Hyundai, et peut-être qu'il y a eu des débuts de discussion parce que je suis mon propre manager, et donc il peut arriver que je discute avec des gens car ça ne coûte rien. Mais la réalité, c'est que je suis content de tout ce que j'ai en ce moment, donc il n'y a aucune véritable raison pour moi de changer quoi que ce soit."

Les dirigeants de Toyota, eux, ont déjà fait savoir qu'ils n'avaient pas non plus de raison de faire évoluer leurs équipages pour la saison 2024. Le Champion du monde en titre et leader du championnat, Kalle Rovanperä, doit encore signer une prolongation de contrat, tout comme Elfyn Evans, mais les discussions auraient déjà débuté et devraient aboutir.

Propos recueillis par Tom Howard