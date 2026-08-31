Ogier présente des excuses après une "intervention déplacée" au Paraguay

Sébastien Ogier a publiquement présenté ses excuses à Mohammed Ben Sulayem, président de la FIA, et à Santiago Peña, président du Paraguay, après une "intervention déplacée" lors du Rallye du Paraguay.

Le nonuple champion du monde a publié un message d'excuses sur les réseaux sociaux, en lien avec un événement survenu samedi. Il avait alors fait part de ses inquiétudes concernant le WRC. Mohammed Ben Sulayem était présent au Rallye du Paraguay pour une conférence de presse destinée à présenter aux médias les nouveaux détenteurs des droits commerciaux du WRC.

On ignore précisément ce qu'a dit Sébastien Ogier lors de son échange avec Mohammed Ben Sulayem et le président Santiago Peña, mais le Français était particulièrement frustré par le manufacturier de pneus Hankook, après les nombreuses crevaisons subies par plusieurs équipages dès vendredi.

Sébastien Ogier et Vincent Landais dans la Toyota GR Yaris Rally1. Photo de: Toyota Racing

Sébastien Ogier a connu deux crevaisons le premier jour du rallye, avant de finalement abandonner après avoir cassé sa suspension dans la troisième spéciale. Le pilote Toyota avait estimé que les pneus n'étaient "pas au niveau d'un championnat du monde", avant d'affirmer auprès de Motorsport.com que le rallye était "simplement une loterie" et que la situation était "loin d'être acceptable".

Quelques heures après l'arrivée du Rallye du Paraguay, Sébastien Ogier a publié un communiqué confirmant qu'il s'était excusé en personne auprès de Mohammed Ben Sulayem et du président paraguayen Santiago Peña samedi soir, avant d'avoir une réunion constructive avec le président de la FIA pour évoquer ses préoccupations concernant le WRC.

"Après un Rallye du Paraguay riche en événements et très bien organisé, je voudrais profiter de l'occasion pour présenter publiquement mes excuses pour mon intervention déplacée auprès du président de la FIA Mohammed Ben Sulayem et du président du Paraguay Santiago Peña hier [samedi] après-midi", a écrit Ogier dimanche soir.

"Ce n'était ni le bon moment ni le bon ton pour faire part de mes préoccupations concernant le championnat. J'ai déjà eu l'occasion de présenter mes excuses aux deux présidents en personne hier soir, avant une réunion très constructive."

"C'était en réalité un très bon moment pour échanger avec le président de la FIA Ben Sulayem et pouvoir aborder certains points qui, nous le savons tous, nécessitent de l'attention et des améliorations dans notre sport. Ensemble, nous avons fixé des objectifs clairs, que j'ai hâte de voir mis en œuvre pour un avenir meilleur du rallye."