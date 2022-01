Ogier : Le face-à-face avec Loeb au Monte-Carlo sera un "plaisir"

Les deux pilotes les plus titrés du WRC vont s'affronter une nouvelle fois sur le plus célèbre rallye du calendrier, le Monte-Carlo. Une épreuve sur laquelle ils comptent à eux deux 15 victoires lors des 19 dernières éditions.

Octuple Champion du monde depuis novembre, Sébastien Ogier participera à l'épreuve dans le cadre d'une campagne partielle pour Toyota, après avoir décidé de réduire son engagement en WRC cette année. De son côté, Sébastien Loeb, neuf fois titré, revient en WRC pour la première fois depuis le Rallye de Turquie 2020 après avoir conclu un accord pour piloter une quatrième Ford Puma du team M-Sport uniquement au Monte-Carlo, pour le moment. Alors que leurs carrières en WRC se chevauchent largement, avec le dernier titre de Loeb en 2012 et le premier d'Ogier en 2013, les deux hommes se sont affrontés en 2011 alors qu'ils étaient coéquipiers chez Citroën Racing et ont toujours été liés indirectement depuis.

La dernière fois que les deux pilotes ont participé au Rallye de Monte-Carlo remonte à 2020. Le Gapençais avait alors terminé deuxième derrière la i20 Coupe WRC de Neuville, tandis que Loeb s'était difficilement contenté de la sixième place finale. Ce week-end, aucun des deux pilotes n'aura d'ambitions pour le championnat, ce qui pourrait donner lieu à une bataille fascinante pimentée par la première sortie officielle en compétition des nouvelles Rally1 hybrides.

Ogier se réjouit de la perspective d'un autre Rallye Monte-Carlo contre Loeb, admettant que cela sera "bon pour le sport" et attirera davantage l'attention sur l'événement. "Je viens toujours pour battre tout le monde, y compris Sébastien bien sûr", a déclaré le pilote Toyota à Motorsport.com. "Je sais que toute cette rivalité entre nous va encore faire parler d'elle car les fans l'apprécient. C'est bien d'ajouter un peu d'attention supplémentaire sur le rallye, c'est toujours bon pour le sport. Nous nous respectons mutuellement et nous avons déjà eu tellement de combats dans le passé et si nous pouvons en avoir un de plus, ce sera un plaisir."

Alors qu'il aborde l'épreuve avec un record de huit victoires, Ogier affirme que l'édition 2022 "ne sera facile pour personne" en raison de l'adaptation aux Rally1 qui, selon lui, sont plus difficiles à piloter. Le pilote de 38 ans a effectué des essais avec la nouvelle Yaris limités à quatre journées, dont la dernière a eu lieu dans le Dévoluy la semaine dernière.

"Je dois dire qu'il est difficile de savoir si nous sommes prêts ou non", a-t-il ajouté. "Vous ne pouvez pas dire que vous êtes prêt à 100% et probablement que personne ne l'est à ce stade. Nous devons faire du mieux que nous pouvons avec ce que nous avons."

"Si je suis honnête, la voiture est certainement un peu plus difficile à piloter dans des conditions de très faible adhérence. Mais il est difficile de dire où nous sommes par rapport aux autres et c'est la grande question. Nous avons vu un bon nombre d'accidents récemment, donc je pense que cela confirme ce que je dis. Cette voiture est plus difficile à conduire, donc je ne pense pas que le Monte-Carlo sera un rallye facile pour qui que ce soit."

Ogier admet qu'il y a moins de pression sur ses épaules maintenant qu'il n'est plus dans la lutte pour le championnat, mais il a toujours le désir d'être performant pour aider l'équipe Toyota dans la course au titre constructeurs.

"Bien sûr, je suis plus détendu que jamais sachant que je ne fais pas le championnat et cela enlève un peu de pression", a-t-il admis. "Mais l'envie de performer et de bien faire est là quand je commence le rallye. Je ne sais pas encore quel type de stratégie je vais avoir et elle sera liée à la façon dont je me sens dans la voiture. C'est ce que j'ai toujours fait dans ma carrière et si je me sens bien, je serai capable de pousser, mais je pense que la chose la plus importante est d'essayer de trouver un bon feeling. Personnellement, j'ai un peu moins de pression au championnat, mais l'équipe compte sur moi, car il est évident que j'ai un record au Monte-Carlo, donc l'équipe attend de moi de bons points. C'est ce que je dois faire."

L'ouverture de la saison du WRC à Monte-Carlo débute jeudi avec un shakedown à partir de 9h30, avant deux spéciales dans la soirée à suivre sur Motorsport.com.