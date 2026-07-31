Ogier et Fourmaux en tête, la Finlande fait déjà ses premières victimes

La deuxième journée du Rallye de Finlande 2026 a débuté avec Laukaa 1 (17,96 km), une spéciale déjà empruntée l'an dernier, mais cette fois dans le sens inverse. Premier sur la route, Elfyn Evans devait une nouvelle fois composer avec le handicap d'une piste encore très "verte", une tâche qui l'attendra tout au long de la journée.

Sébastien Ogier a immédiatement frappé fort en signant le premier scratch du jour. De retour ce week-end avec son ancien copilote Julien Ingrassia, en remplacement de Vincent Landais, forfait pour raisons personnelles, le Français a rapidement retrouvé ses automatismes avec son champion du monde.

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Leader après la Super Spéciale de jeudi, Adrien Fourmaux a concédé 2"9 à Ogier, à égalité de temps avec Esapekka Lappi. Oliver Solberg, quatrième à 3"6, a perdu quelques dixièmes après une légère sortie large. Une erreur sans conséquence, alors que les fossés qui bordent la spéciale finlandaise ne pardonnent généralement pas.

Derrière, les ouvreurs ont logiquement souffert. Elfyn Evans, Sami Pajari et Takamoto Katsuta ont payé leur position sur une route balayée. En difficulté avec un important sous-virage, Katsuta a déjà cédé dix secondes à Ogier, expliquant à l'arrivée qu'il "ne pouvait pas piloter" et que "quelque chose ne fonctionnait pas" sur sa Toyota.

Sébastien Ogier et Julien Ingrassia (Toyota Gazoo Racing WRT) Photo de: McKlein Photography / LAT Images via Getty Images

Dans la deuxième spéciale, Saarikas 1 (15,82 km), c'est le dernier vainqueur en date, Sami Pajari, qui s'est illustré en signant le deuxième scratch de la journée. Le Finlandais a devancé de 1"6 Thierry Neuville et Sébastien Ogier, auteurs d'un temps identique. Adrien Fourmaux est lui aussi resté au contact, à seulement un dixième de son compatriote français et de son coéquipier de chez Hyundai et à 1"7 de Pajari.

Comme Oliver Solberg dans l'ES2, Jon Armstrong est sorti large et a heurté le talus. Mais, contrairement au Suédois, l'Irlandais n'a pas pu repartir. Immobilisé dans le fossé, sur une portion où les spectateurs étaient peu nombreux, son équipage a tenté pendant de longues minutes de dégager la voiture, en vain.

Les ES4 (Sydänmaa 1, 19,04 km) et ES5 (Hoho 1, 9,55 km), totalement inédites pour l'ensemble des concurrents, ont apporté une dose supplémentaire d'incertitude à cette première journée. Dans la quatrième spéciale, les écarts se resserraient nettement, avec un top 6 regroupé en seulement trois secondes. Sébastien Ogier signait un deuxième scratch dans la matinée, devançant de 0"5 Sami Pajari et Elfyn Evans, ex æquo. Adrien Fourmaux terminait sixième, à 3"0 du meilleur temps.

Après Jon Armstrong dans l'ES3, c'est Esapekka Lappi qui se faisait piéger dans le premier gros virage de la spéciale. Une légère erreur lui coûtait cher puisque la Hyundai sortait de la trajectoire et effectuait plusieurs tonneaux, confirmant que les fossés bordant les routes finlandaises ne pardonnent aucun écart. L'équipage était heureusement indemne, mais la voiture souffrait de nombreux dégâts.

Pour la cinquième spéciale, la plus courte de la journée hors Super Spéciale prévue ce soir, Sébastien Ogier a signé un nouveau scratch, son troisième en quatre spéciales. Adrien Fourmaux a pris la deuxième place à seulement 0"5, devant Oliver Solberg (+0"9) et Sami Pajari (+3"5).

Elfyn Evans s'est fait piéger à son tour après être passé un peu large dans un virage, s'offrant une excursion dans l'herbe sans conséquence. Thierry Neuville a lui aussi commis une erreur en heurtant une pierre avant de partir en tête-à-queue. Sa Hyundai a été sérieusement endommagée, avec notamment la roue avant gauche complètement de travers. Il est néanmoins parvenu à rallier l'arrivée, mais en concédant plus d'une minute au meilleur temps.

Au terme de cette première boucle de la deuxième journée du Rallye de Finlande, Sébastien Ogier occupait la tête avec 5"3 d'avance sur Adrien Fourmaux et 8"0 sur Sami Pajari. Oliver Solberg suivait à 11"8, devant Elfyn Evans (+14"1). Takamoto Katsuta pointait déjà à plus de 27 secondes, tandis que Thierry Neuville accusait désormais près de deux minutes de retard. Esapekka Lappi et Jon Armstrong avaient, eux, déjà été contraints à l'abandon après leurs sorties de route.

La sixième spéciale débutera à 13h48. De la pluie est attendue en fin de deuxième boucle, ce qui pourrait rebattre les cartes pour la suite de la journée.

scratchs du VENDREDI MATIN ES2 18,16 km Laukaa 1 S. Ogier ES3 15,82 km Saarikas 1 S. Pajari ES4 19,04 km Sydänmaa 1 S. Ogier ES5 9,55 km Hoho 1 S. Ogier

Rallye de Finlande - Classement après l'ES5

Pos. Pilote Voiture Temps / écart 1 S. Ogier Toyota 31'19"8 2 A. Fourmaux Hyundai +05"2 3 S. Pajari Toyota +08"0 4 O. Solberg Toyota +11"8 5 E. Evans Toyota +14"1 6 T. Katsuta Toyota +27"4 7 M. Sesks Ford M-Sport +33"9 8 J. McErlean Ford M-Sport +50"8 9 T. Neuville Hyundai +01'58"8