Ogier : "Il va y avoir une grosse bataille pour la victoire"

Les faits sont parfois facétieux. Sébastien Ogier a en effet réalisé son retour au sein de l'équipe Toyota au moment même de l'avènement de son successeur, Kalle Rovanperä. Le jeune Finlandais est ainsi devenu le plus jeune pilote à être sacré Champion du monde WRC, reprenant le flambeau du Français dans la discipline.

On peut même dire qu'Ogier a joué un rôle important dans l'obtention du premier titre de son coéquipier. L'octuple Champion du monde a en effet terminé deuxième du Rallye de Nouvelle-Zélande, privant ainsi Ott Tänak de points précieux dans la perspective du titre. Un doublé qui a par ailleurs rapporté de bons points à Toyota, qui peut désormais sereinement se tourner vers son nouvel objectif, qui n'est autre que le titre constructeurs. Et ce dès ce week-end.

"Après quelques mois éloignés des rallyes, j'ai pu faire un retour sympa en Nouvelle-Zélande, et cela a été assez spécial de participer à ce week-end", se réjouit Ogier, qui n'avait en effet plus roulé en WRC depuis la fin juin et le Safari Rally. "Le doublé que nous y avons réalisé nous a également permis de nous rapprocher encore un peu plus du titre chez les constructeurs, qui constitue à présent notre prochain objectif en Espagne."

Avec 81 points d'avance sur Hyundai, le titre devrait être une formalité pour la marque japonaise, qui si elle ne parvient pas à ses fins dès le week-end prochain pourra toujours espérer être couronnée lors de la manche suivante, qui se déroulera sur ses terres.

Ogier a assuré le doublé pour Toyota en Nouvelle-Zélande, derrière un Rovanperä fraîchement titré.

Un entraînement grandeur nature pour le Japon

Ogier compte par ailleurs utiliser le Rallye de Catalogne comme une véritable rampe de lancement pour la dernière épreuve de l'année. Mi-novembre, le Japon fera en effet son retour au calendrier après 12 ans d'absence, avec un parcours disputé cette fois-ci intégralement sur asphalte.

"Pour moi c'est une bonne chose d'avoir deux manches sur asphalte pour clore la saison", reprend le Français, vainqueur de la dernière édition au pays du soleil levant, en 2010. "Cela me donne l'opportunité de retrouver le rythme sur cette surface et d'être aussi prêt que possible pour le Japon, qui va bien sûr être une manche à part pour l'équipe. Mais avant cela nous avons du travail en Espagne, où nous allons essayer d'obtenir le meilleur résultat possible. Les routes sont toujours sympas à parcourir, et je suis sûr qu'il va y avoir une grosse bataille pour la victoire."

Ogier a terminé quatrième du Rallye de Catalogne l'an dernier, mais s'y est imposé auparavant en 2013, 2014 et 2016. Rovanperä désormais sacré, chacun des pilotes Toyota va pouvoir rouler librement et viser la victoire en Espagne. De quoi réserver de belles bagarres dans l'arrière-pays de Salou.