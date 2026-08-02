Ogier et Ingrassia donnent des nouvelles après leur accident en Finlande

Sébastien Ogier et Julien Ingrassia ont donné des nouvelles rassurantes après leur spectaculaire sortie de route dans la 17e spéciale du Rallye de Finlande.

L'équipage français dominait largement cette dixième manche du WRC, avec 20"9 d'avance sur son premier poursuivant, Sami Pajari, au moment d'aborder la fin de la deuxième boucle de la journée de samedi.

Ogier était le dernier pilote Rally1 à s'élancer dans Västilä 2 (19,10 km), une spéciale toujours aussi rapide et exigeante. À quelques kilomètres de l'arrivée, le nonuple champion du monde est parti tout droit à la sortie d'un virage rapide avant de heurter un talus à haute vitesse. Sa Toyota GR Yaris Rally1 est alors partie en tonneaux au milieu des arbres. La retransmission TV a immédiatement été coupée et la spéciale arrêtée.

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Toyota a rapidement communiqué sur l'état de son équipage, précisant que Sébastien Ogier et Julien Ingrassia avaient pu s'extraire de la voiture par leurs propres moyens avant d'être transportés à l'hôpital pour des examens complémentaires. Plus touché par la violence de l'impact, Ogier a été évacué par hélicoptère, tandis qu'Ingrassia a été conduit en ambulance vers un autre établissement.

Samedi soir, les deux Français, réunis exceptionnellement ce week-end après le forfait de Vincent Landais pour raisons personnelles, ont pris la parole sur leurs réseaux sociaux après leurs examens médicaux.

"Malheureusement, nous sommes sortis de la route aujourd'hui dans l'ES17", expliquait Ogier sur Instagram. "Julien et moi avons tous les deux été transportés à l'hôpital pour des examens et nous y passerons la nuit par précaution, compte tenu de la violence de l'impact. Mais nous nous sentons tous les deux bien, et c'est le plus important.

Le Français a également tenu à remercier Toyota pour la solidité de sa voiture ainsi que son copilote : "Ce n'est évidemment pas ce que nous espérions pour ce week-end, surtout après un début de rallye qui se déroulait si bien. L'essentiel est que nous soyons tous les deux entiers. Un immense merci à l'équipe d'avoir construit une voiture aussi solide. Je tiens également à remercier Julien d'avoir immédiatement pris soin de moi après l'impact et d'avoir rassuré ma famille."

"Nous allons maintenant nous reposer et faire le nécessaire pour revenir en pleine forme au plus vite. Merci également pour tous les messages que nous avons reçus. Bonne chance à mes coéquipiers, ramenez la victoire, les gars !"

Julien Ingrassia s'est lui aussi voulu rassurant sur Instagram : "Après plusieurs examens médicaux, je suis soulagé de savoir que je suis en bonne santé. Et mon vieil ami Seb va bien lui aussi… quel soulagement !

Merci à tous pour vos messages de soutien, ainsi que pour l'enthousiasme que vous nous avez témoigné tout au long de cette semaine. Seb et Vincent seront bientôt de nouveau réunis, plus forts que jamais, j'en suis convaincu ! Le spectacle doit continuer !"

La tête du Rallye de Finlande est désormais revenue à Sami Pajari, vainqueur de la précédente manche en Estonie. Les deux dernières spéciales de l'épreuve se disputeront dimanche à 9h35 puis 12h15.

Avant cette sortie de route, Ogier occupait la quatrième place du championnat, à 38 points d'Elfyn Evans, leader du classement.