Ogier et Ingrassia indemnes après une violente sortie de route

À une semaine de l'ouverture de la saison WRC, Sébastien Ogier participait cette semaine à des essais avec Toyota, en amont du Rallye Monte-Carlo. Le programme du septuple Champion du monde n'a toutefois pas pu être mené à son terme, interrompu par une violente sortie de route survenue ce mercredi matin dans la région de Saint-André-de-Rosans, à l'ouest de Gap.



L'accident a semble-t-il été relativement violent, et confirmé par l'équipe japonaise, qui a toutefois donné des nouvelles rassurantes du pilote et de son copilote, Julien Ingrassia. "La deuxième journée d'essais de Seb et Julien avant le Monte-Carlo s'est conclue prématurément après qu'ils soient sortis de la route ce matin", a fait savoir Toyota. "Tous les deux sont OK, et Julien va passer des examens de routine."

Ces examens médicaux ont eux aussi été rassurants pour le copilote, qui a lui-même donné de ses nouvelles dans l'après-midi, via les réseaux sociaux. "Eh bien... Nous avons coupé quelques arbres... Désolé pour ça...", a-t-il écrit. "Il se pourrait que je marche comme un zombie pendant quelques jours, mais il ne fait aucun doute que je serai au départ du Monte-Carlo la semaine prochaine. Merci pour vos messages, je vais bien."

Toyota a débuté le week-end dernier ses essais avec Elfyn Evans, avant que Kalle Rovanperä puis Ogier prennent le relais les jours suivants. Hyundai est également au travail dans les Hautes-Alpes cette semaine, du côté du col de Moissière, avec Thierry Neuville et Ott Tänak.

Le Rallye Monte-Carlo doit débuter le jeudi 21 janvier prochain et se tenir jusqu'au dimanche 24 janvier. À ce jour, l'épreuve est maintenue après avoir subi plusieurs modifications de parcours et d'horaires, mais l'incertitude plane en raison de la crise sanitaire. L'évolution de la situation permettra d'en savoir plus dans les prochains jours, tandis que l'équipe M-Sport est également dans le doute en raison des mesures de restriction qui s'appliquent aux voyageurs en provenance de Grande-Bretagne.

