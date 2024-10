Ogier leader, Neuville "sait ce qu'il a à faire" pour être titré

Une fois n'est pas coutume, le Rallye d'Europe centrale a débuté ce jeudi par deux spéciales, alors que le championnat retrouve l'asphalte dans un week-end qui peut, selon les circonstances, sacrer Thierry Neuville.

L'épreuve s'est ouverte par une courte ES1 tracée, comme l'an dernier, au sein de l'hippodrome de Prague, en République tchèque. Ce chrono, remporté par Sébastien Ogier, n'a pas fait de gros écarts avec un top 6 qui s'est tenu en moins de deux secondes.

Le premier moment de vérité était attendu en fin de journée avec le premier des trois passages dans Klatovy (deux autres sont au programme vendredi). Un tronçon de près de 12 km sur lequel le leader du championnat, Thierry Neuville, a ouvert la route à la nuit tombante.

Cette ES2 n'a pas fait de grosse décision non plus, avec des chronos là aussi très proches les uns des autres. Le Belge s'est toutefois montré le plus rapide et a empoché le scratch avec une seconde d'avance sur Ott Tänak et 1"1 sur Sébastien Ogier. Ce dernier a conservé les rênes du rallye avec une avance infime de 0"9 sur Thierry Neuville, Andreas Mikkelsen pointant au troisième rang avec 1"7 de retard seulement.

Hyundai veut ménager les risques

Deuxième à la veille d'une journée de vendredi qui sera intégralement disputée en République tchèque, avant de rejoindre l'Allemagne et l'Autriche à partir de samedi, Thierry Neuville a son destin entre ses mains avec comme mission essentielle de prendre des gros points. Le Belge a en revanche été mis en garde par son équipe contre le risque que représenterait la volonté de conclure absolument le championnat dès ce week-end face à Ott Tänak, Sébastien Ogier et Elfyn Evans.

"Il sait exactement ce qu'il a à faire", rappelle à Motorsport.com Cyril Abiteboul, directeur de Hyundai. "Ça ne veut pas dire que nous n'en avons pas discuté. Il y a des choses que j'ai simplement répétées car il y a un peu de pression qui vient de tout le monde, du système, des médias, en disant qu'il peut gagner ce rallye. Il ne faudrait pas que ça se transforme en une nécessité de gagner ce rallye, car il y a 13 manches, pas 12. N'essayons pas de gagner ou de battre tout le monde à tout prix. Faisons ce que nous avons fait jusqu'à présent, ça se joue sur la durée."

"Sa carrière a été riche de moments incroyables, mais aussi de moments où des erreurs ont été commises au mauvais moment, donc je veux le protéger de lui-même et supprimer la pression inutile. Il doit faire son rallye et gérer son avantage. Il a l'avantage, il a les cartes en main, il ne doit pas les donner à quelqu'un d'autre.

L'intéressé, lui, se sent "plutôt calme" à ce stade mais sait que cela pourrait ne pas durer.

"Peut-être que la pression montera au fil du week-end", admet Thierry Neuville auprès de Motorsport.com. "Je ne sais pas mais pour le moment, j'essaie simplement de rester concentré. On n'est pas obligés de gagner le titre ce week-end, mais on le veut et on l'espère, évidemment. On a adopté une bonne stratégie jusqu'à présent cette année, et il n'y a aucune raison de la changer."

