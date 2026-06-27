Ogier menace Neuville pour un dimanche à suspense en Grèce !

Après un samedi matin exigeant avec quatre spéciales, il fallait effectuer un deuxième passage dans deux d'entre elles pour boucler l'avant-dernière journée du Rallye de l'Acropole. La FIA a toutefois pris la décision de raccourcir l'ES12 (Ghymno), initialement prévue sur 19,60 km, en l'amputant des premiers kilomètres.

"Suite à une inspection effectuée après le premier passage de la spéciale de Ghymno, une détérioration significative des conditions de route a été constatée sur la portion d'ouverture de la SS12", ont précisé les organisateurs. "En conséquence, le directeur de course a pris la décision de raccourcir l'ES12 d'environ 4,5 km."

Avec cette distance raccourcie, Sébastien Ogier a pris la décision de n'embarquer qu'une roue de secours pour ces deux spéciales. Des retards de pointage pour Jourdan Serderidis et Martins Sesks (pénalisé en conséquence de 3'10) ont aussi fait de Jon Armstrong le nouvel ouvreur pour cette boucle.

Le retour des crevaisons aléatoires...

Une désillusion pour Adrien Fourmaux... Photo de: Hyundai

Victime d'une crevaison, incident qui avait épargné jusque-là les concurrents ce samedi, Adrien Fourmaux a été contraint de s'arrêter dans l'ES12 pour changer une roue, ce qui lui a coûté près de deux minutes et sa place sur le podium.

Bien décidé à ne pas subir la pression de Sébastien Ogier, Thierry Neuville a sorti la grosse attaque pour aller chercher le scratch avec 7"1 d'avance sur le Français, confortant sa place de leader.

Dans la dernière spéciale, c'est Dani Sordo qui a été à son tour victime d'une crevaison coûteuse au classement général. Quelques instants plus tard, c'est Elfyn Evans qui a subi la même déconvenue, avec l'obligation de s'arrêter pour changer de roue compte tenu de la distance restant à parcourir. Ces événements ont profité à Adrien Fourmaux, de retour au pied du podium.

La journée s'est achevée sur un nouvel épisode du duel au sommet entre Thierry Neuville et Sébastien Ogier. Le Français a cette fois été le plus rapide, de manière à réduire l'écart avec son adversaire direct avant le Super Sunday, qui s'annonce plus ouvert que jamais avec encore quatre spéciales à parcourir !

Le pilote Toyota a fait fort en reprenant 6"7, ce qui le rapproche à seulement 4"1 de la tête à l'aube du dernier acte. Thierry Neuville, lui, a atteint le point stop avec une fuite de liquide visible sous sa Hyundai, représentant une épée de Damoclès évidente. À suivre...

Scratchs du samedi après-midi ES12 15,10 km Ghymno 2 T. Neuville ES13 15,01 km Menalo Mt 2 S. Ogier

Rallye de l'Acropole - Classement après l'ES13

Pos. Pilote Voiture Temps / écart 1 T. Neuville Hyundai 2h40'18"7 2 S. Ogier Toyota +4"1 3 T. Katsuta Toyota +2'17"0 4 A. Fourmaux Hyundai +3'00"6 5 J. McErlean Ford M-Sport +3'01"6 6 S. Pajari Toyota +4'38"3 7 E. Evans Toyota +4'43"1 8 D. Sordo Hyundai +5'17"8