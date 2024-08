Ogier s'offre le Rallye de Finlande devant Neuville et Fourmaux

Sébastien Ogier n'avait remporté le Rallye de Finlande qu'une seule fois, l'année de son premier titre en WRC en 2013. L'octuple Champion du monde de la catégorie a profité d'une épreuve très mouvementée pour le gagner une deuxième fois, mais le grand bénéficiaire du week-end est le leader du championnat Thierry Neuville, aidé par le zéro pointé d'Ott Tänak et Elfyn Evans, pourtant vainqueurs des cinq dernières éditions à eux deux, mais aussi de Kalle Rovanperä, qui avait course gagnée avant une sortie de route ce dimanche.

La première place a plusieurs fois changé de mains vendredi matin, Rovanperä, Ogier et Evans ayant entamé le rallye à un rythme très similaire. Rovanperä s'est légèrement détaché en fin de journée mais c'est samedi matin que l'épreuve a pris un tournant qui semblait décisif, entre les soucis de transmission d'Evans, qui lui ont fait perdre beaucoup de temps, et le rythme impressionnant imprimé par Rovanperä, grâce auquel il a creusé l'écart sur Ogier.

Ce dimanche, Rovanperä n'avait qu'à assurer mais il ne l'a pas fait, enchaînant les victoires de spéciale avec visiblement pour objectif de s'offrir le Super Sunday, le classement qui ne compte que les spéciales du dimanche. Dans l'avant-dernière au programme, il a violemment percuté une pierre, ce qui l'a envoyé en tonneaux. Pas de blessure pour le Finlandais et son copilote, Jonne Halttunen, mais leur rallye s'est arrêté là.

VIDÉO - Rallye de Finlande : le résumé du dimanche matin

Ogier, qui pointait à plus de quarante secondes, a ainsi récupéré la première place et ne l'a plus lâchée. Le natif de Gap s'est imposé devant Neuville, mécontent de son rythme tout au long du rallye mais finalement solide deuxième, tandis qu'Adrien Fourmaux a complété le podium.

Sami Pajari, aligné pour la première fois en WRC, a pris une belle quatrième place, malgré des dégâts causée sur sa Toyota vendredi. Il est finalement le premier Finlandais à l'arrivée, devant les pilotes de la catégorie WRC2, où la victoire est revenue à Oliver Solberg suivi de Jari-Matti Latvala, qui a brièvement laissé les commandes de l'équipe Toyota.

Evans comptait sur le Super Sunday et la Power Stage pour sauver des points mais comme Rovanperä, il a eu un accident dans l'avant-dernière spéciale au programme, dans les tous premiers mètres le concernant, et a dû lui aussi abandonner.

Ott Tänak a eu un gros accident vendredi matin, après lequel son copilote, Martin Järveoja, a dû faire un passage par l'hôpital pour des examens. Les deux hommes étaient indemnes mais n'ont pas pu repartir samedi. Esapekka Lappi et Takamoto Katsuta, qui ont percuté des arbres vendredi et ont dû renoncer, ainsi que Grégoire Munster, qui a eu un accident samedi matin, ont de leur côté pu se relancer, mais n'ont pas pu accrocher le top 10 du rallye. Lappi et Katsuta ont en revanche pris des points dans le Super Sunday, en finissant premier et deuxième de la journée, et dans la Power Stage.

Rallye de Finlande

PILOTE VOITURE TEMPS/ÉCART 1 S. Ogier Toyota 2h25'41"9 2 T. Neuville Hyundai +40"1 3 A. Fourmaux Ford +1'14"1 4 S. Pajari Toyota +1'54"4 5 O. Solberg Skoda (WRC2) +8'15"5 6 J-M. Latvala Toyota (WRC2) +8'54"8 7 L. Joona Skoda (WRC2) +9'29"4 8 M. Heikkilä Toyota (WRC2) +9'32"0 9 N. Gryazin Citroën (RC2) +9'51"2 10 G. Linnamäe Toyota (WRC2) +10'07"0 - E. Evans Toyota - - T. Katsuta Toyota +51'44"8 - E. Lappi Hyundai +54"57"9 G. Munster Ford +1h01'52"1

Tous les scratchs au Rallye de Finlande