Ogier pénalisé, Neuville dehors, Evans large leader au Japon

Les conditions climatiques étaient dantesques au moment d'entamer la seconde journée du Rallye du Japon, avec beaucoup de pluie et des routes à la limite du praticable.

Sordo et Fourmaux éliminés dès le début de journée

L'ES2, la première spéciale du jour longue de 23,7 km, a été particulièrement difficile d'entrée puisque plusieurs pilotes se sont fait surprendre par le détonant cocktail entre l'eau ruisselant sur les routes et les feuilles et aiguilles de pin présentes en nombre. Takamoto Katsuta a été le premier piégé, en quittant la piste dans un virage qui allait s'avérer fatal à d'autres concurrents. Puisque si le Japonais a pu repartir, avec une Toyota endommagée, ça n'a pas été le cas de Dani Sordo (Hyundai), sorti là peu après ; son copilote Candido Carrera et lui s'en sont sortis indemnes.

Plus tard, c'est Adrien Fourmaux (M-Sport Ford) qui allait à son tour s'accidenter au même endroit, juste à côté de la Hyundai abandonnée, là encore sans blessure. Ce nouvel incident a alors incité les organisateurs à brandir le drapeau rouge pour interrompre cette spéciale. Finalement, Elfyn Evans (Toyota) a été le plus en verve, signant son premier scratch du jour avec quatre secondes d'avance sur Sébastien Ogier (Toyota) et plus de 20 sur Thierry Neuville (Hyundai).

Dans l'ES3 (19,4 km), les équipages ont dû faire face à des conditions similaires, auxquelles s'est ajouté un manque de visibilité lié à la buée dans les cockpits. À nouveau, Evans a brillé en devançant Neuville de 10,1 secondes (le Belge qualifiant les conditions de "vraiment dangereuses") et Andreas Mikkelsen de 16,2 secondes, le Norvégien étant certes au volant d'une Skoda Rally2 mais affichant une grande vitesse durant cette boucle matinale après avoir signé le quatrième temps de l'ES2.

Mikkelsen n'est d'ailleurs pas le seul à avoir boxé au-dessus de sa catégorie puisque Grégoire Munster, lui aussi en Rally2 (au volant d'une Ford), ainsi que Norihiko Katsuta, le père de Takamoto, ont par exemple devancé Ogier, septième de cette spéciale à une quarantaine de secondes. Kalle Rovanperä (Toyota) et Esapekka Lappi (Hyundai) ont été repoussés plus loin encore, à plus d'une minute, tandis qu'Ott Tänak (M-Sport Ford), dont le pare-brise était si obstrué qu'il a dû piloter en regardant par sa fenêtre de portière, a lui rallié l'arrivée à 2'44.

L'ES4 (22,5 km) a été annulée en raison des conditions, ont qui notamment empêché le décollage de l'hélicoptère médical.

Neuville sort à son tour

Katsuta s'est illustré de la bonne manière cette fois en signant le meilleur temps de l'ES5. Neuville, second à 3,3 secondes du régional de l'étape, reprenait pour sa part plus de 15 secondes à un Elfyn Evans moins aérien, classé quatrième du scratch deux secondes derrière Ogier.

Mais les espoirs de victoire de Neuville allaient s'envoler dès la spéciale suivante. Au bout d'une centaine de mètres, le pilote Hyundai allait partir à la faute et s'accidenter dans un arbre, l'équipage s'en tirant indemne. Cela retirait la pression des épaules d'Evans qui, malgré tout, allait signer un chrono à 0"3 de la référence, à nouveau à mettre au crédit de Katsuta. Troisième, Ogier confortait sa position de second du rallye, pointant alors à 44 secondes de son équipier gallois.

Au terme de l'ES7, Katsuta enchaînait un troisième scratch alors qu'Evans accentuait son avance face à Ogier. Il est à noter que Tänak a dû gérer des problèmes techniques sur sa Ford durant la seconde boucle.

L'ES8, qui clôturait la journée dans le Toyota Stadium, a vu Esapekka Lappi signer le meilleur temps devant Katsuta et Ogier. Toutefois, pour l'octuple Champion du monde WRC, l'écart au classement a pris une tournure quasi irrémédiable en raison d'une pénalité d'une minute pour un retard en sortie de l'assistance, qui le relègue désormais à près de deux minutes d'Evans.

Scratchs de vendredi

ES2 : E. Evans

ES3 : E. Evans

ES4 : annulée

ES5 : T. Katsuta

ES6 : T. Katsuta

ES7 : T. Katsuta

ES8 : E. Lappi

Rallye du Japon - Après l'ES8