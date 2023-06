Ogier prend la tête en Sardaigne, Loubet sur le podium

La seconde journée du Rallye de Sardaigne a débuté par une victoire de spéciale pour Sébastien Ogier qui s'est alors immédiatement hissé en tête de l'épreuve. Cela a toutefois été de courte durée puisque, dans ce qui ressemblait furieusement à ce qui s'était passé au Mexique, Esapekka Lappi, premier leader ce jeudi soir, a répliqué dans l'ES3 pour reprendre les commandes.

Cette troisième spéciale, remportée par Takamoto Katsuta, a d'ailleurs été interrompue après le passage des six premiers concurrents et avant celui de la Hyundai de Dani Sordo, a priori car des spectateurs étaient mal placés dans une portion dangereuse du parcours.

Le premier morceau de choix de la journée était l'ES4, Monte Lerno-Sa Conchedda, longue de 49,9 km et dans laquelle une grosse perte de temps était attendue pour le leader du championnat du monde, et ouvreur du jour, Kalle Rovanperä. Non seulement il partait avec un désavantage, d'autant plus que les pistes étaient très sèches, mais dès le début il a rencontré un obstacle inattendu avec deux vaches qui ont traversé juste devant lui. Le temps perdu dans le contact avec l'un des animaux s'est ajouté à l'hémorragie déjà subie.

L'homme fort de cette spéciale aura clairement été Sébastien Ogier, qui n'a pas eu de véritable concurrent au fil des longs kilomètres. L'octuple Champion du monde s'est offert le scratch, repoussant Elfyn Evans à 12,7 secondes et surtout Lappi à 16,7 secondes. Auteur d'une bonne spéciale malgré des problèmes techniques, avec 17,5 secondes de retard sur Ogier, Pierre-Louis Loubet est monté sur le podium provisoire.

Derrière, Thierry Neuville a perdu 26 secondes, Katsuta 28 (malgré une énorme frayeur en allant se poser sur un rocher juste après une crête), Ott Tänak 35 et Rovanperä 40. Même si beaucoup d'erreurs ont été commises au cours de cette ES4, la plus coûteuse aura été celle de Sordo, qui est sorti de la route et a vu sa Hyundai se planter dans le sol, endommageant clairement l'avant mais avec tout de même la possibilité de terminer.

Forcément, après cette matinée, les écarts sont déjà grands et avec la même boucle dans l'après-midi, ils pourraient encore s'agrandir, mais au vu des pièges du parcours sarde, il n'est pas à exclure que la hiérarchie évolue sensiblement d'ici ce soir.

Scratchs de vendredi matin

ES2 : S. Ogier



ES3 : T. Katsuta

ES4 : S. Ogier

Rallye de Sardaigne - Classement après l'ES4

Pilote Équipe Temps/Écart 1 S. Ogier Toyota 46'54"4 2 E. Lappi Hyundai +16"3 3 P. Loubet M-Sport Ford +22"0 4 E. Evans Toyota +25"9 5 T. Katsuta Toyota +30"1 6 T. Neuville Hyundai +30"2 7 O. Tänak M-Sport Ford +43"3 8 K. Rovanperä Toyota +49"5