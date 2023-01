Ogier peine à réaliser son record au Monte-Carlo

Charger le lecteur audio

Sébastien Ogier s'est imposé ce dimanche sur le Rallye Monte-Carlo 2023, remportant ainsi pour la neuvième fois l'épreuve, la huitième fois dans le cadre du Championnat du monde des Rallyes. Ce neuvième succès, qui lui avait échappé au dernier moment l'an passé, est un record absolu puisqu'il devance désormais (et à nouveau) Sébastien Loeb, qui avait justement remporté en 2022 son huitième Monte-Carlo.

Les 18,8 secondes d'avance sur Kalle Rovanperä ne traduisent pas forcément la grande maîtrise qui a été celle du Gapençais tout au long d'un rallye où il aura alterné entre l'attaque efficace les jeudi et vendredi, la gestion prudente le samedi et enfin la conclusion implacable le dimanche. Toujours sûr de sa force, malgré les doutes qui ont été soulevés par les dix secondes perdues lors de la seule ES14 ce samedi soir, Ogier et son copilote Vincent Landais ont déroulé leur plan sans accroc.

"C'est énorme", a déclaré Ogier lorsqu'il lui a été demandé d'expliquer ce que représente cette victoire. "J'adore ce rallye. C'est celui qui m'a fait rêver dès le début et je suis tellement heureux pour Vincent [Landais]. Pour moi c'est bien, mais pour lui c'est un rêve de remporter sa première victoire. Il faut toujours profiter de ces moments et c'est pour cela que nous sommes toujours là [en WRC], pour remporter des victoires comme celle-ci. Gagner une course aussi prestigieuse que le Monte n'a pas de prix."

"Ça représente beaucoup. Ce rallye est LE rallye pour moi. C'est sûr, à mes yeux, c'est toujours quelque chose de spécial et je pense que je peux être fier de moi et de mon équipe parce que ça a été un week-end incroyable et que Toyota nous a fourni des outils fantastiques. Il faudra un peu de temps pour que je réalise, mais j'apprécie vraiment ce moment."

Douze mois après la désillusion dans la lutte face à Loeb, cette victoire est un soulagement tout en parachevant la domination Toyota sur l'épreuve avec 16 spéciales remportées sur 18. "L'année dernière, le dimanche a été frustrant car nous avions fait le travail mais nous avons malheureusement perdu la victoire à la fin [sur une crevaison]. J'ai attendu avec impatience de pouvoir la retrouver, de pouvoir vivre un tel moment cette année, alors nous devons en profiter."

"Ce n'est jamais facile et quand on voit ce que Kalle [Rovanperä] a fait samedi, il a beaucoup attaqué. C'était dur pour mes nerfs car je savais que je pouvais aller plus vite mais je ne voulais pas prendre de risque car nous savons que ces pneus crèvent très facilement. J'ai perdu tellement de bons résultats récemment. Je faisais de mon mieux pour rester à l'abri. Je pense que c'est une victoire bien méritée."

Le patron de Toyota WRC, Jari-Matti Latvala, a qualifié le record d'Ogier au Monte-Carlo d'"incroyable" et pense que ce résultat démontre l'importance de l'expérience lors de ce rallye : "C'est un record incroyable. Cela montre que ce n'est pas grave de vieillir, l'expérience semble pouvoir aider à gagner ces rallyes, comme nous l'avons vu avec Ogier cette année et Loeb l'année dernière. Je pense que c'est l'expérience qui compte."

On ne sait pas encore quand Ogier reviendra en Championnat du monde cette saison, lui qui disputera à nouveau une saison partielle. Le Français sera en tout cas absent lors de la prochaine manche en Suède le mois prochain, où Takamoto Katsuta prendra place dans la troisième Yaris GR.

Avec Tom Howard