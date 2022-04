Ogier retrouvera Loeb au Rallye du Portugal

Charger le lecteur audio

Attendue mais pas encore confirmée, la participation de Sébastien Ogier au Rallye du Portugal a été officialisée ce lundi. Désormais engagé à temps partiel en WRC, toujours avec Toyota, l'octuple Champion du monde, toujours copiloté par Benjamin Veillas, retrouvera le volant de la GR Yaris Rally1 du 19 au 22 mai prochains.

Il s'agira de sa deuxième apparition de la saison après avoir ouvert la saison au Monte-Carlo en janvier dernier. Une épreuve sur laquelle il avait finalement dû s'incliner face à un autre pigiste de luxe en la personne de Sébastien Loeb. Et justement, les deux mastodontes de la discipline s'affronteront à nouveau puisque Loeb a confirmé sa participation à ce même rallye il y a quelques jours.

Après avoir croisé le fer sur asphalte pour les grands débuts de l'ère hybride en Championnat du monde, c'est cette fois sur terre qu'ils seront à la lutte, et au beau milieu d'un plateau désormais plus aguerri avec les nouvelles Rally1 puisque deux manches ont été disputées entre-temps, en Suède et en Croatie, à chaque fois remportées par Kalle Rovanperä, solide leader du championnat.

Dès le début de l'année, Sébastien Ogier avait confié avoir coché le Rallye du Portugal sur sa liste pour 2022. Il s'agit d'une épreuve sur laquelle il a remporté sa toute première victoire en WRC avec Citroën, en 2010. Cette manche lusitanienne est également celle choisie par le promoteur de la discipline pour célébrer le cinquantième anniversaire du WRC, et des opérations spéciales pourront donc avoir lieu en présence des deux champions les plus titrés de l'Histoire.

Suppléé par Esapekka Lappi chez Toyota lorsqu'il est absent, Sébastien Ogier devra annoncer plus tard les autres rallyes sur lesquels il souhaite s'engager, lui qui visait jusqu'à cinq engagements dans l'année. Des participations qui viennent s'ajouter à sa reconversion sur circuit puisqu'il est désormais présent en WEC dans la catégorie LMP2, avec notamment les 24 Heures du Mans en ligne de mire. Deux épreuves du WEC ont lieu en même temps que des manches du WRC, ce qui écarte a priori la présence du Français en septembre à l'Acropole et en novembre au Japon.