Ogier en tonneau, jackpot pour Neuville au Rallye de l'Acropole !

On en a l'habitude désormais, les compteurs sont en partie remis à zéro le dimanche matin depuis l'instauration du nouveau barème de points. Une nouvelle chance pour ceux qui ont tout perdu ces deux derniers jours, tandis que d'autres sont amenés à ménager leur avantage pour assurer les points promis samedi soir.

Après une très courte nuit, il y avait trois spéciales à affronter ce dimanche matin sur le Rallye de l'Acropole. Des tronçons au kilométrage raisonnable mais aux conditions redoutées, qui plus est après les pluie qui est tombée dans les heures précédentes.

L'ES13 s'est avérée finalement plus sèche que prévu, tout en proposant un parcours assez sinueux, et parfois lent. Bien décidé à faire le plein de points ce dimanche, Sébastien Ogier n'a embarqué qu'une seule roue de secours et a sorti la grosse attaque dont il a le secret, signant un scratch incontesté avec 5"3 d'avance sur Thierry Neuville et 10"5 sur Ott Tänak, en proie à des petits soucis moteur.

À noter que cette journée a débuté sans Grégoire Munster, victime d'une sortie de route samedi au volant d'une Ford Puma trop endommagée pour réparer, tandis que les grands battus qu'étaient Adrien Fourmaux, Takamoto Katsuta et Elfyn Evans avaient de nouveau quelque chose à jouer.

Le premier passage dans Eleftherohor a en revanche réservé des conditions beaucoup plus variées, avec un secteur boueux et un état général de la route très abîmé qui a largement atténué le phénomène de balayage observé tout au long du week-end. Une nouvelle fois, Sébastien Ogier n'a pas ménagé sa monture pour signer le scratch, tandis que Thierry Neuville est resté sur ses gardes, décrivant "un cauchemar" sur "une route détruite". Le Belge a été très clair : "Aucun intérêt à prendre tous les risques".

Le tout pour le tout fatal à Ogier

Sébastien Ogier est parti à la faute dans la Power Stage. Photo de: Toyota Racing

Il fallait emprunter cette même spéciale en guise de Power Stage pour conclure ce rallye, et sur un sol ayant certes séché mais qui avait aussi souffert du passage de l'ensemble des concurrents des autres catégories. Celle-ci a été longuement interrompue en raison d'une intervention des secours auprès du public avant que les derniers concurrents Rally1 ne s'engagent sur la route.

Dans cette ultime spéciale, Sébastien Ogier a insisté... et sans doute trop. Le Français a commis une erreur rare qui a envoyé sa Toyota en tonneau, synonyme d'un abandon le privant des points du dimanche. En parvenant à repartir après une longue immobilisation, il est tout de même parvenu à sauver les points validés samedi. Un accident toutefois lourd de conséquences dans la lutte pour le titre alors que Thierry Neuville n'avait plus qu'à assurer son passage pour réaliser la meilleure opération possible au championnat et accentuer considérablement son avance.

Au classement du Super Sunday, c'est Ott Tänak qui a pris les 7 points en jeu devant Adrien Fourmaux (6), Elfyn Evans (5), Thierry Neuville (4), Takamoto Katsuta (3) et Dani Sordo (2).

Quant à la Power Stage, elle tombe dans l'escarcelle d'Adrien Fourmaux avec 5 points supplémentaires. Il est suivi d'Ott Tänak (4), Elfyn Evans (3), Thierry Neuville (2) et Takamoto Katsuta (1).

Alors qu'il comptait 27 points d'avance sur Sébastien Ogier avant ce rallye, Thierry Neuville va quitter la Grèce avec un matelas de 34 unités sur... son coéquipier Ott Tänak, nouveau dauphin.

Scratchs du dimanche

ES13 17,47 km Inohori S. Ogier ES14 18,29 km Eleftherohori 1 S. Ogier ES15 (PS)

18,29 km Eleftherohori 2 A. Fourmaux

