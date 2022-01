Ogier veut "toujours gagner" malgré sa présence partielle en WRC

Moins de deux mois après avoir été sacré Champion du monde pour la huitième et dernière fois de sa carrière, Sébastien Ogier est déjà de retour en WRC au moment même où il a décidé de prendre du recul par rapport à la discipline pour se consacrer à de nouveaux horizons. Malgré cette volonté évoquée depuis plusieurs années et cette fois bien concrète, le Gapençais a fait le choix de ne pas mettre un terme soudain à sa carrière en participant à quelques manches cette année, le Rallye Monte-Carlo étant à l'heure actuelle la seule confirmation de son programme partiel.

"Je suis au début d’une nouvelle étape dans ma carrière", admet l'octuple Champion du monde qui aborde logiquement la classique monégasque différemment des saisons précédentes. "Comme je ne participe pas au championnat complet, le sentiment est un peu différent par rapport à ce que je ressens habituellement à cette période de l’année. Toutefois, c’est toujours excitant de faire partie du programme du Toyota Gazoo Racing et disputer le Monte-Carlo est toujours spécial pour moi."

Bien que l'enjeu ne soit plus le même au départ de la première manche du calendrier, le pilote du Toyota Gazoo Racing ne cache pas sa motivation à l'idée de gagner à nouveau en Principauté et d'ainsi accroître au passage son record de victoires sur l'épreuve (huit pour le moment). À l'image de la concurrence, il sait toutefois que les grands débuts de l'hybride vont très probablement rebattre les cartes surtout sur un rallye aussi imprévisible que le Monte-Carlo.

"Je suis encore un compétiteur et je veux toujours gagner, donc je donnerai le meilleur de moi-même pour être performant", souligne-t-il. "Je sais que l’équipe a beaucoup travaillé pour être prête avec cette nouvelle génération de voitures et des progrès ont été faits lors de chaque séance d’essais. J’ai eu la chance de tester la Yaris Rally1 pendant trois jours en décembre et une autre journée la semaine dernière. C’est un gros changement et un défi excitant à relever et à s’adapter. Mais je pense que le Monte-Carlo sera un gros défi pour tout le monde. Il y a plus d’incertitudes que jamais avant ce rallye."

En plus de ces changements déjà importants, il devra également composer avec un nouveau copilote, Benjamin Veillas. Consultant pour les chaînes du groupe Canal+ ce week-end, Julien Ingrassia a de son côté définitivement passé le cap en raccrochant les gants.