Ogier et Toyota font la loi sur le Safari Rally !

Sébastien Ogier a frappé fort sur la première journée complète du Safari Rally. Au Kenya, le septuple Champion du monde a été le fer de lance d'une domination implacable exercée par les Toyota GR Yaris, remportant quatre des six spéciales disputées. Vainqueur de l'ES2 en début de journée, il a pourtant rencontré un petit souci de système hybride, vite réglé avant la deuxième boucle.

C'est le seul pépin rencontré par le Français, dans une journée où ses adversaires en ont, eux, accumulé. Et le plus gros perdant est Thierry Neuville, qui a vu sa route s'achever prématurément dans l'ES6 après avoir cassé la suspension avant de sa Hyundai dans une petite compression. Le deuxième du championnat avait déjà connu une matinée décevante, perturbé notamment par l'intrusion d'une "grosse abeille" dans son habitacle lors de l'ES2 !

En position d'ouvreur, Kalle Rovanperä, lui, a d'abord semblé être le premier adversaire de Sébastien Ogier, mais la deuxième boucle lui a coûté de précieuses secondes. Le Champion du monde en titre a déploré un mauvais choix de réglages, qui n'a pas été payant du tout dans les conditions d'adhérence devenues précaires lors du deuxième passage. Il a tout de même limité la casse et pointe deuxième du rallye ce vendredi à 22"8 du leader.

Discret mais régulier, Elfyn Evans est troisième du général dans une épreuve qui, jusqu'ici, sied à merveille aux machines japonaises. Au pied du podium, Esapekka Lappi est le meilleur représentant Hyundai, le dernier aussi à se maintenir dans la minute.

Plus loin, on joue déjà les faire-valoir avec des écarts particulièrement importants au détriment de Dani Sordo et Takamoto Katsuta, qui a amoché sa Toyota dans l'ES7, mais aussi d'Ott Tänak, évincé de la lutte pour la victoire après avoir dû composer entre traversées d'animaux et une crevaison ayant nécessité un changement de roue le matin. La Ford Puma n'a pas non plus particulièrement brillé dans les portions ultra-rapides de la longue spéciale de Kedong, sur plus de 30 km. Pierre-Louis Loubet est à plus de sept minutes de Sébastien Ogier.

Scratchs de vendredi

ES2 : S. Ogier

ES3 : E. Lappi



ES4 : K. Rovanperä



ES5 : S. Ogier



ES6 : S. Ogier

ES7 : S. Ogier



Safari Rally - Classement après l'ES7

Pilote Équipe Temps/Écart 1 S. Ogier Toyota 1h14'38"7 2 K. Rovanperä Toyota +22"8 3 E. Evans Toyota +43"5 4 E. Lappi Hyundai +54"0 5 T. Katsuta Toyota +1'19"4 6 D. Sordo Hyundai +1'28"4 7 O. Tänak M-Sport Ford +3'03"3 8 P. Loubet M-Sport Ford +7'04"9