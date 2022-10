Ogier n'avait "rien à prouver" face à Rovanperä en Catalogne

Charger le lecteur audio

Près d'un an après son dernier succès en WRC lors du Rallye de Monza 2021, Sébastien Ogier a retrouvé le chemin de la victoire ce week-end en Catalogne, montant du même coup pour la première fois sur la plus haute marche du podium sous l'ère hybride. L'épilogue d'une épreuve sans erreur, dans laquelle le Français est prudemment entré le vendredi matin alors que sa position dans l'ordre des départs, en retrait, était une fois n'est pas coutume de nature à le désavantager.

Cela n'a cependant pas empêché l'octuple Champion du monde de faire le travail, manquant de peu (une demi-seconde…) la tête du rallye au profit de Thierry Neuville lors du retour à l'assistance de la première boucle, avant de s'en accaparer dans l'après-midi pour ne plus la lâcher. Et c'est finalement avec une large avance de 16"4 sur le Belge que le pilote Toyota s'est imposé en Catalogne, signant ainsi la 55e victoire de sa carrière – la première de son copilote Benjamin Veillas en WRC.

Après avoir joué les coéquipiers modèles auprès de Kalle Rovanperä lors de la manche précédente en Nouvelle-Zélande, Ogier a donc cette fois-ci grandement participé par sa victoire à l'obtention du titre constructeurs par Toyota ce week-end (le deuxième consécutif de la marque, le troisième en cinq ans).

Un succès qui a pris du temps à se dessiner et dont le Gapençais était déjà passé tout près au Rallye Monte-Carlo en ouverture de saison. Las, une crevaison dans l'avant-dernière spéciale l'avait alors contraint de céder les rênes de l'épreuve à son compatriote Sébastien Loeb. D'autres crevaisons l'avaient ensuite de nouveau éloigné de la première place, que ce soit au Portugal (abandon) puis au Safari Rally (quatrième à l'arrivée), avant sa deuxième place en dauphin de Rovanperä en Nouvelle-Zélande.

Maintenant parvenu à ses fins ce week-end, Ogier assure ne pas avoir voulu vaincre son jeune coéquipier récemment sacré. "Non, je n'avais rien à prouver", a-t-il ainsi déclaré à l'issue du rallye. "Je pense que Kalle mérite son titre cette année, et il n'y a rien d'autre à dire à ce sujet. Bien sûr, c'est toujours sympa de venir ici et de démontrer qu'on est toujours rapides, et je suis fier de ça. J'apprécie ce type de compétition face à Kalle, Thierry [Neuville] ou Ott [Tänak]. Cela a été intense ce week-end, et on a dû attaquer pour aller chercher la victoire, donc cette dernière n'en est que plus savoureuse quand on l'obtient de cette façon."

Ogier a remporté au moins une victoire par saison depuis 2013, série en cours.

Un programme qui reste à confirmer pour 2023

Cette victoire au Rallye de Catalogne permet à Ogier de continuer sa série de dix saisons d'affilée en WRC avec au moins un succès à son actif, initiée en 2013. Une prouesse qui n'a été accomplie jusqu'ici que par trois autres pilotes, Jari-Matti Latvala (entre 2008 et 2018), Sébastien Loeb (entre 2002 et 2013) et Colin McRae (entre 1993 et 2002).

"C'est bon [à savoir]", s'en est amusé Ogier. "Les statistiques sont toujours quelque chose de sympa à regarder, même si bien sûr je ne roule pas pour ça. Le plus important pour moi est que je continue à prendre du plaisir dans ce que je fais, et d'avoir l'opportunité d'être toujours compétitif avec une belle équipe sur quelques rallyes. Je prends le maximum de plaisir là-dedans."

L'avenir d'Ogier n'est pas encore clairement tranché pour 2023, alors que Toyota n'a pas encore fait d'annonce officielle eu égard à son line-up de l'an prochain. Cependant, il y a fort à parier que ce dernier restera inchangé compte tenu de la réussite rencontrée par la marque nippone cette année. Le Français pourrait ainsi reprendre du service, de nouveau au travers d'un programme partiel, et participer jusqu'à six rallyes.