Ogier, une victoire dédiée à son entraîneur et ami

Sébastien Ogier semblait être un homme en mission ce week-end au Rallye du Mexique. Bénéficiant d'une bonne position de départ sur la terre, le Français s'est vite porté aux avant-postes avant de s'y retrouver seul une fois Esapekka Lappi éliminé par sa violente sortie de route le troisième jour. À partir de là, l'octuple Champion du monde a creusé l'écart avec la concurrence avant de le gérer avec maestria pour empocher sa seconde victoire de la saison après le Monte-Carlo.

Après ce succès, une certaine émotion saisissait Ogier, qui a récemment perdu son entraîneur et ami, l'ancien perchiste allemand Tim Lobinger, qui s'occupait de lui du côté de Munich, décédé d'une leucémie à la mi-février. C'est à lui que la victoire mexicaine était dédiée : "Il était mon entraîneur en Allemagne. Il s'appelait Tim Lobinger. Il a eu une leucémie, malheureusement, contre laquelle il s'est battu pendant six ans et malheureusement il s'est éteint il n'y a pas longtemps."

"C'était triste, car j'ai évidemment passé beaucoup de temps avec lui et nous sommes devenus de bons amis, et aussi parce qu'il a un fils qui a le même âge que le mien. Nous lui avons fait la promesse qu'il serait toujours avec nous et que nous traiterions le petit comme notre propre enfant."

Puis il a ajouté : "Il a été vraiment incroyable de se battre aussi longtemps et d'être toujours aussi positif. Il se débrouillait toujours pour me demander comment j'allais ; quand je prenais de ses nouvelles, il me demandait comment j'allais. On apprend toujours quelque chose dans ces moments-là."

"Comme je l'ai dit, il est dans nos cœurs en ce moment et nous pensons à lui. C'était le premier rallye depuis qu'il nous a quittés et il est naturel pour moi de lui dédier cette victoire. Je suis sûr qu'il l'a vu et qu'il est heureux."

Sébastien Ogier et Vincent Landais seront de retour au volant de la Toyota GR Yaris Rally1 dès la prochaine manche du WRC, le Rallye de Croatie, le mois prochain (20-23 avril). Il l'abordera en leader du championnat, en dépit de son programme partiel.