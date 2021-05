Oliver Solberg absent en Sardaigne après un test COVID positif pour Petter

Oliver Solberg devait connaître sa seconde apparition en WRC à l'occasion du Rallye de Sardaigne, aux côtés de son copilote Aaron Johnston, chez Hyundai. Toutefois, le sort en a décidé autrement et un test positif de son père Petter Solberg au COVID-19 ce lundi oblige le jeune Suédois à renoncer.

En effet, en dépit d'une absence de symptômes et de nombreux tests négatifs, il va devoir rester à l'isolement en quarantaine dans un hôtel de Porto pendant 14 jours. Les règles FIA sur le sujet, ainsi que les directives gouvernementales, sont claires et aucun recours n'est possible.

"Vous pouvez imaginer que je suis plus que déçu par cette nouvelle. Je suis un peu anéanti", a déclaré Solberg, qui concourait en WRC2 au Rallye du Portugal la semaine dernière. "Mais vous savez, nous avons vu l'année dernière ce que le coronavirus peut faire. Mon père se porte bien, avec une petite fièvre, et je pense à lui en ce moment."

"C'est vraiment difficile à accepter pour l'instant, mais le moment de mon prochain rallye dans cette incroyable Hyundai i20 Coupe WRC viendra. Nous avons ces règles pour une raison et cette raison est d'essayer d'arrêter la propagation de cette chose."

"Ma famille accepte totalement ce que la FIA, les organisateurs de rallye, les gouvernements nationaux et les professionnels de la santé nous disent. Le plus important, c'est que les gens soient en sécurité."

Des propos qui résonnent d'autant plus qu'un autre pilote Hyundai de WRC2, Ole Christian Veiby, vient d'être suspendu six mois à la suite d'infractions aux règles sanitaires à l'occasion du Rallye du Portugal de la semaine dernière. Son copilote, Jonas Andersson, a lui écopé d'une sanction de trois mois.

Dans le même temps, Andreas Mikkelsen, qui a été contrôlé positif au COVID-19 et n'a donc pas pu prendre le départ du Rallye du Portugal, devrait être de retour en action en Sardaigne avec Toksport. Il a déclaré : "Je veux partager la nouvelle que j'ai été testé négatif pour le COVID et que cela signifie que je serai de retour pour le Rallye de Sardaigne."

"C'était vraiment dur de regarder le Rallye du Portugal à la maison, à travers l'écran de télévision, mais aussi cela m'a fait réaliser à quel point j'aime ce sport et combien je suis excité à l'idée d'être de retour dans la Skoda en Sardaigne."

partages