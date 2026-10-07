"Ça fait très mal", mais Solberg n'a "aucun regret" après la perte du titre

Alors qu'il comptait 21 points de retard au championnat au début du week-end, Oliver Solberg a réalisé une performance époustouflante en Sardaigne, jusqu'à rendre la dernière spéciale décisive pour l'attribution du titre : s'il battait Elfyn Evans dans cette Power Stage, il devenait champion du monde.

Et le Suédois, copiloté par Elliott Edmondson, semblait en passe de réaliser son rêve puisqu'il devançait Evans de 1,9 seconde... avant de sortir de la route. À deux virages de l'arrivée, Solberg a soudainement dévié de la route et fini dans les buissons.

Le pilote Toyota a réussi à revenir sur la route, puis à terminer la spéciale et à valider sa victoire au Rallye de Sardaigne, cependant le titre est revenu à Evans compte tenu du temps qu'il a perdu dans cet incident.

"Je m'attendais à ce que ce virage se passe bien, et il se passait bien en effet jusqu'à ce que j'arrive à un buisson, comme un talus de gravier à l'extérieur. Je ne m'attendais pas à ce que la voiture s'y fasse déraper, donc ça a été une surprise", a expliqué un Oliver Solberg ému.

"J'ai donné le meilleur de moi-même jusqu'au bout, et c'est tout ce que je peux dire. Je ne suis pas du genre à abandonner. Je suis animé par une forte passion."

"Ça fait très mal, mais je n'ai aucun regret. Si je n'avais pas tenté ma chance et que j'avais perdu au temps, j'aurais encore plus de mal à l'accepter. au moins, j'ai essayé. J'ai eu la chance d'essayer, ce qui est incroyable."

"Je suis fier, mais ça fait mal. C'était mon rêve absolut. Je pensais vraiment pouvoir y arriver, c'est donc un sentiment étrange."

"Je suis fier, et dans l'ensemble, ça a été une superbe saison, pleine de rebondissements, et le simple fait d'avoir eu cette chance a été incroyable. J'ai du mal à en parler."

"Ça a été une année formidable et j'ai beaucoup appris. Je n'ai aucun regret et je dois simplement me tourner vers l'avenir, en tirer les aspects positifs et, je l'espère, avoir encore de nombreuses années pour réessayer."

Oliver Solberg n'a pas manqué de féliciter les nouveaux champions du monde, Elfyn Evans et son copilote Scott Martin : "Je tiens à adresser toutes mes félicitations à Scott et Elfyn. Ils le méritent clairement au vu de la saison solide et régulière qu'ils ont réalisée."