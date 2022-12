Oliver Solberg trouve refuge en WRC2 avec une Skoda

Charger le lecteur audio

Oliver Solberg faisait partie des pilotes en discussions avec M-Sport afin d'obtenir le volant d'une Ford Puma pour la saison 2023, mais le jeune Suédois travaillait également en parallèle sur un programme WRC2 afin de protéger ses arrières, lui qui a été écarté de Hyundai à la fin de cette saison.

Ses plans dans la seconde catégorie du Championnat du monde des Rallyes portaient initialement sur une Volkswagen Polo, mais c'est finalement au volant de la nouvelle Skoda Fabia RS Rally2 qu'il a été aperçu en essais cette semaine, en France, et ce jeudi, le pilote de 21 ans a officialisé qu'il rejoint bel et bien le team Toksport. Il s'y verra confier une Fabia pour l'intégralité de la saison 2023, et ce avec le soutien de Monster Energy, son sponsor de longue date.

"Je suis vraiment excité en vue de la saison prochaine", commente Oliver Solberg. "Travailler avec Toksport est une excellente façon de poursuivre notre aventure. Tout le monde sait à quel point le WRC2 est compétitif et c'est fantastique de s'y battre avec autant de très bons pilotes et de très bonnes voitures. Je suis également très fier de porter à nouveau les couleurs de Monster Energy. Ils ont été avec moi et ma famille depuis si longtemps… C'est comme s'ils faisaient partie de la famille !"

"La nouvelle Fabia RS Rally2 est la voiture dont tout le monde parle. Je l'ai testée pour la première fois en France en début de semaine et j'ai été vraiment impressionné. Je me suis tout de suite senti à l'aise avec la voiture et en confiance avec le retour qu'elle me donnait", ajoute le fils de Petter Solberg.

"J'ai également été très satisfait par Toksport. Serkan [Duru, team principal] et le reste des gars sont très professionnels. C'est comme travailler avec une équipe d'usine. Rien n'était un problème pour eux. Ça va être génial de courir avec eux en 2023."

Oliver Solberg débutera son année lors du Rallye Monte-Carlo, qui lancera la saison WRC le mois prochain. Il s'agira cependant d'un test grandeur nature pour lui, avant de pouvoir commencer à marquer des points à partir du Rallye de Suède, en février. "Le Monte-Carlo, c'est toujours un très, très gros challenge", souligne-t-il. "On ne sait jamais ce que la météo va nous réserver et tout peut vraiment arriver sur cette épreuve. Je vais utiliser ce rallye pour mieux connaître la voiture et l'équipe, mais les points pour moi commenceront à être comptabilisés à partir de la manche suivante, en Suède."