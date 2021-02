Oliver Solberg promu en WRC par Hyundai pour l'Arctic Rally Finland

Oliver Solberg prend déjà du galon chez Hyundai ! Le fils de Petter Solberg, Champion du monde en 2003, a été recruté par la marque pour rouler en WRC2 cette année, mais il va pouvoir faire ses débuts au volant d'une Hyundai i20 Coupe WRC engagée par 2C Compétition dès l'Arctic Rally Finland, une épreuve ajoutée récemment au calendrier et prévue à la fin du mois.

Le vice-Champion de l'ERC, par ailleurs titré en ERC1 Junior l'an dernier, va ainsi disputer son premier rallye dans la catégorie WRC à seulement 19 ans. Solberg se fixe pour seul objectif de découvrir sa voiture.

"La première chose à dire est un grand merci à Hyundai Motorsport de m'offrir cette opportunité de prendre de l'expérience, et de placer leur confiance en moi pour disputer ce rallye dans la Hyundai i20 Coupe WRC", déclare le pilote suédo-norvégien. "Je compte les minutes avant ma découverte de cette voiture fantastique. C'est véritablement un rêve de faire mes débuts dans une WRC avec le constructeur Champion du monde en titre !"

"J'ai pas mal roulé sur la neige et je connais assez bien ce type de conditions, mais la voiture est totalement nouvelle pour moi. Mon seul objectif au Lapland est d'apprendre et de prendre de l'expérience. J'espère avoir une meilleure compréhension de la Hyundai i20 Coupe WRC à l'arrivée de chaque spéciale qu'au début."

Oliver Solberg connaît en effet bien le terrain puisqu'il a pris la troisième place de l'Arctic Lapland Rally au mois de janvier, disputé dans la même région que l'Arctic Rally Finland. Il était aligné dans la Hyundai i20 R5, comme au Monte-Carlo, où il a abandonné après une sortie de route. Ses débuts en WRC prendront la forme d'une séance d'essais grandeur nature selon Andrea Adamo.

"Nous sommes très heureux d'offrir à Oliver l'opportunité de piloter la Hyundai i20 Coupe WRC à l'Arctic Rally Finland", souligne le patron de l'équipe. "Nous sommes impatients de voir son niveau de performance, évidemment, mais il n'y a aucune pression sur ses épaules pour son premier rallye en WRC. Il doit profiter du rallye et engranger toute l'expérience possible."

"Ce sera sa première au plus haut niveau du rallye mondial, mais c'est plus un test qu'autre chose, il doit prendre ses marques et s'habituer à la vitesse de la voiture dans ces conditions très hivernales. J'espère le voir à l'arrivée, à la fin de la Power Stage, avec beaucoup de plaisir et de bonheur – c'est le principal objectif."

Hyundai alignera trois voitures avec son équipe officielle à l'Arctic Rally Finland, confiées à Ott Tänak, Thierry Neuville et Craig Breen. Dani Sordo ne disputera pas cette épreuve.