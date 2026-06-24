Ott Tänak en mission pour Toyota au Rally di Roma Capitale

Le rôle de pilote de développement d'Ott Tänak chez Toyota va s'étendre jusqu'à la conduite d'une Rally2 lors du Rally di Roma Capitale, manche du Championnat d'Europe des rallyes, la semaine prochaine.

Le champion du monde 2019 fera équipe avec son copilote de longue date, Martin Järveoja, au volant d'une Toyota GR Yaris Rally2 qui officiera comme "voiture ouvreuse" de l'épreuve, en précédant le plateau engagé en ERC.

Toyota a choisi d'aligner Tänak sur cette épreuve afin de recueillir des informations sur ce rallye asphalte, qui doit rejoindre le WRC l'an prochain en tant que manche italienne, en remplacement de l'actuel Rallye de Sardaigne.

"Lors du Rally di Roma Capitale, notre Toyota GR Yaris Rally2 de test servira de 'voiture ouvreuse' aux mains d'Ott Tänak et Martin Järveoja", a indiqué Toyota sur ses réseaux sociaux.

"En parcourant les spéciales hors compétition avant le départ du plateau principal, ils aideront notre équipe à acquérir des connaissances sur cette épreuve sur asphalte, alors que la région se prépare à accueillir le WRC en 2027, sous réserve d'approbation."

Tänak était resté en retrait cette année après avoir décidé de mettre sa carrière en WRC entre parenthèses pour la saison. S'il s'est tenu éloigné du parc d'assistance, l'Estonien est resté lié au championnat en jouant un rôle de mentor auprès de l'actuel pilote Toyota, son ami proche Takamoto Katsuta.

Cette participation constitue une nouvelle mission de développement pour Tänak chez Toyota, qui a fait appel à lui afin de mener un important travail d'essais et de développement sur la toute nouvelle voiture conçue selon la future réglementation WRC27.

Tänak a déjà pris le volant de la future voiture Toyota pour 2027 lors de tests sur asphalte comme sur terre, le plus récent ayant eu lieu en Grèce.

Son arrivée chez Toyota comme pilote de développement, après avoir remporté avec la marque son unique titre mondial en 2019, a alimenté de nombreuses spéculations sur un possible retour en WRC l'an prochain si une place venait à se libérer au sein de l'équipe. Toyota a toutefois maintenu jusqu'à présent que Tänak n'était employé que dans un rôle de développement.

L'expertise de l'Estonien dans le développement des voitures est considérée comme extrêmement précieuse, en particulier au cours d'une année 2026 très chargée, où la disponibilité des pilotes est mise à rude épreuve par l'actuel calendrier du WRC.

"La contribution d'Ott en tant que pilote est largement liée à la disponibilité de nos pilotes", expliquait récemment Tom Fowler, directeur technique de Toyota. "La saison est tellement intense cette année avec tous les rallyes que nous disputons, et pas seulement les rallyes : les intervalles entre chaque épreuve ne sont pas répartis de manière très homogène."

"Nous avons pratiquement disputé un rallye toutes les deux semaines au cours des six dernières semaines et, dans le même temps, nous avons réalisé trois séances d'essais avec la voiture 2027."

"Il est donc impossible que nos pilotes puissent accomplir tout ce travail. Et puis, bien sûr, Ott est un pilote très expérimenté et très exigeant, qui ne veut que les meilleurs produits possibles. On obtient donc forcément des retours très précieux de sa part."