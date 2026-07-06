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WRC

Ott Tänak laisse la porte ouverte à un retour en WRC

Champion du monde 2019, Ott Tänak était en mission pour Toyota sur le Rally di Roma Capitale.

Tom Howard
Tom Howard
Publié:
Ott Tanak, Martin Jarveoja

Ott Tänak sur les spéciales du Rallye de Rome avec une Toyota Rally2.

Ott Tänak refuse d'écarter totalement un retour en WRC avec Toyota l'année prochaine, mais assure que "pour le moment, il n'y a aucun plan". Le champion du monde 2019 est absent du championnat cette année, après l'avoir quitté en fin de saison dernière.

Ces derniers mois, le pilote estonien a cependant repris le volant en rejoignant Toyota dans un rôle de pilote d'essais afin d'aider le constructeur japonais à développer sa toute nouvelle WRC 2027 pour l'an prochain.

Ce rôle incluait un retour plus particulier le week-end dernier. Ott Tänak et son copilote Martin Järveoja ont pris place à bord d'une Toyota GR Rally2 de série, sans engagement compétitif, dans le cadre du Rally di Roma Capitale, manche de l'ERC.

Les deux hommes ont pris le départ de l'épreuve à bord d'une voiture dite "0-B", qui est en pratique une voiture de démonstration s'élançant entre les voitures double zéro et zéro officielle, permettant aux organisateurs de faire apparaître des pilotes sélectionnés à des fins promotionnelles sans qu'ils affrontent le chrono.

Toyota a choisi d'envoyer Ott Tänak sur ce rallye afin d'accumuler des données sur les spéciales asphaltées de Rome, car l'épreuve deviendra en 2027 la manche italienne du WRC, la saison prochaine, à la place du Rallye de Sardaigne.

Interrogé sur les chances de le revoir en WRC ou avec Toyota l'année prochaine, Ott Tänak a déclaré à Rally Dreamer TV "Il ne faut jamais dire jamais, honnêtement, mais pour le moment il n'y a aucun plan."

Après avoir bouclé le tout nouvel itinéraire du samedi à Rome, le pilote de 38 ans s'est dit impressionné par les spéciales et estime qu'elles sont à la hauteur des exigences du WRC.

"Honnêtement, les spéciales du samedi étaient étonnamment exigeantes. Il y a pas mal d'asphalte dégradé et elles sont assez sales. C'est difficile, mais ce sont de bonnes spéciales", a-t-il déclaré à Rallylink.it. "Je pense que le potentiel est là [pour le WRC] et que les spéciales sont suffisamment exigeantes aussi, donc le potentiel est clairement au rendez-vous."

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