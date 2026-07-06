Ott Tänak laisse la porte ouverte à un retour en WRC

Ott Tänak refuse d'écarter totalement un retour en WRC avec Toyota l'année prochaine, mais assure que "pour le moment, il n'y a aucun plan". Le champion du monde 2019 est absent du championnat cette année, après l'avoir quitté en fin de saison dernière.

Ces derniers mois, le pilote estonien a cependant repris le volant en rejoignant Toyota dans un rôle de pilote d'essais afin d'aider le constructeur japonais à développer sa toute nouvelle WRC 2027 pour l'an prochain.

Ce rôle incluait un retour plus particulier le week-end dernier. Ott Tänak et son copilote Martin Järveoja ont pris place à bord d'une Toyota GR Rally2 de série, sans engagement compétitif, dans le cadre du Rally di Roma Capitale, manche de l'ERC.

Les deux hommes ont pris le départ de l'épreuve à bord d'une voiture dite "0-B", qui est en pratique une voiture de démonstration s'élançant entre les voitures double zéro et zéro officielle, permettant aux organisateurs de faire apparaître des pilotes sélectionnés à des fins promotionnelles sans qu'ils affrontent le chrono.

Toyota a choisi d'envoyer Ott Tänak sur ce rallye afin d'accumuler des données sur les spéciales asphaltées de Rome, car l'épreuve deviendra en 2027 la manche italienne du WRC, la saison prochaine, à la place du Rallye de Sardaigne.

Interrogé sur les chances de le revoir en WRC ou avec Toyota l'année prochaine, Ott Tänak a déclaré à Rally Dreamer TV : "Il ne faut jamais dire jamais, honnêtement, mais pour le moment il n'y a aucun plan."

Après avoir bouclé le tout nouvel itinéraire du samedi à Rome, le pilote de 38 ans s'est dit impressionné par les spéciales et estime qu'elles sont à la hauteur des exigences du WRC.

"Honnêtement, les spéciales du samedi étaient étonnamment exigeantes. Il y a pas mal d'asphalte dégradé et elles sont assez sales. C'est difficile, mais ce sont de bonnes spéciales", a-t-il déclaré à Rallylink.it. "Je pense que le potentiel est là [pour le WRC] et que les spéciales sont suffisamment exigeantes aussi, donc le potentiel est clairement au rendez-vous."