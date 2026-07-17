Pajari en contrôle, Evans et Katsuta à la peine

Déjà leader à la mi-journée, Sami Pajari a confirmé sa domination dans la deuxième boucle de la journée au Rallye d'Estonie. Le Finlandais a encore remporté toutes les spéciales au programme.

Les pilotes ont disputé les trois mêmes spéciales qu'en début de journée, avec une super spéciale supplémentaire pour conclure la journée. L'ES4 (Raanitsa, 21,45 km), qui ouvrait la boucle, a vu Pajari signer son quatrième scratch consécutif, avec 4"5 d'avance sur Adrien Fourmaux et 4"9 sur Oliver Solberg.

Le Finlandais a ainsi augmenté son avance au classement général, en repoussant Solberg à 9"0 et Fourmaux à 9"4. Au volant d'une Hyundai avec des réparations de fortune après un contact contre une botte de paille, Thierry Neuville restait quatrième, avec un retard de 17"4, devant Sébastien Ogier, relégué à 21"0.

Le reste du plateau était à plus de 30 secondes, avec Takamuto Katsuta sixième, après avoir pris l'avantage sur Josh McErlean. Esapekka Lappi était huitième devant Elfyn Evans, désavantagé en devant ouvrir la route, et Martins Sesks, sanctionné de 20 secondes en début de journée pour avoir pointé en retard, suite à des réparations après avoir perdu une roue lors du Shakedown.

Dans l'ES5 (Karaski, 11,97 km), plus tortueuse, Pajari a encore été le plus rapide, toujours avec les mêmes poursuivants : Solberg, qui a perdu 2"1, et Fourmaux, à 2"3. Les positions de tête sont restées inchangées au classement général, mais Solberg et Fourmaux se sont retrouvés à plus de dix secondes. Evans est remonté au septième rang, 0"5 devant Lappi.

Sami Pajari et Marko Salminen ont dominé la journée au Rallye d'Estonie. Photo de: Toyota

L'ES6 (Kanepi, 17,43 km) a été le théâtre d'un nouveau temps scratch de Pajari, 3"0 devant Solberg et 4"0 devant Fourmaux, Neuville et Sesks. La spéciale a surtout été marquée par la crevaison de Katsuta. Son pneu avant-gauche a éclaté en pleine ligne droite. Le Japonais a perdu près d'une minute sur les plus rapides dans cette spéciale, et s'est directement rendu à l'assistance, en zappant la super spéciale.

Le grand gagnant de ce chrono a été Sesks, qui est remonté à la sixième place du classement général, 0"1 devant Lappi, 0"9 devant McErlean et 3"9 devant Evans. Ce dernier a été doublé par Sesks et Lappi, en payant encore sa position d'ouvreur. "On a fait ce qu'on pouvait", a confié le leader du championnat à l'arrivée de la spéciale.

La journée s'est conclue avec l'ES7 (Elva linn, 1,72 km), une super-spéciale rapide et tracée dans les rues d'Elva, avec deux tours à faire du (très gros) rond-point devant la mairie ! Il était également l'occasion d'un concours de drift entre les pilotes, évidemment indépendant du classement du rallye. Pajari a conclu sa journée parfaite avec un nouveau meilleur temps, un petit dixième devant Sesks et deux devant Neuville.

Pajari a terminé la journée avec 14"7 d'avance sur Solberg, dont l'avance sur Fourmaux sera inférieure à deux secondes pour entamer la deuxième journée. Neuville accuse un retard plus important, de 24"0, et le Belge bénéficie d'une avance de 9"3 sur Ogier.

La sixième place sera très disputée samedi puisque quatre pilotes se tiennent en 5"1. Sesks occupe la position devant Lappi, McErlean et Evans. Jon Armstrong, distancé depuis la première spéciale du jour à cause d'une crevaison, complète le top 10.

Scratchs du vendredi après-midi ES4 21,45 km Raanitsa 2 S. Pajari ES5 11,97 km Karaski 2 S. Pajari ES6 17,43 km Kanepi 2 S. Pajari ES7 1,72 km Elva linn S. Pajari

Rallye d'Estonie - Classement après l'ES7

Pos. Pilote Voiture Temps / écart 1 S. Pajari Toyota 49'43"5 2 O. Solberg Toyota +14"7 3 A. Fourmaux Hyundai +16"5 4 T. Neuville Hyundai +24"0 5 S. Ogier Toyota +33"3 6 M. Sesks Ford M-Sport +44"7 7 E. Lappi Hyundai +46"5 8 J. McErlean Ford M-Sport +46"6 9 E. Evans Toyota +49"8 10 J. Armstrong Ford M-Sport +1'02"4