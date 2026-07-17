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Résumé de spéciale
WRC Rallye d'Estonie

Pajari en contrôle, Evans et Katsuta à la peine

Sami Pajari a remporté toutes les spéciales au programme vendredi au Rallye d'Estonie. Il devance Oliver Solberg et Adrien Fourmaux, tandis qu'Elfyn Evans et surtout Takamoto Katsuta ont perdu gros.

Vincent Lalanne-Sicaud
Mis à jour:
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Rallye d'Estonie - La journée de vendredi en images
Elfyn Evans, Scott Martin, Toyota Gazoo Racing WRT Toyota GR Yaris Rally1

Rallye d'Estonie - La journée de vendredi en images
Oliver Solberg, Elliott Edmondson, Toyota Gazoo Racing WRT Toyota GR Yaris Rally1

Rallye d'Estonie - La journée de vendredi en images
Jon Armstrong, Shane Byrne, M-Sport Ford World Rally Team Ford Puma Rally1

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Oliver Solberg, Elliott Edmondson, Toyota Gazoo Racing WRT Toyota GR Yaris Rally1

Rallye d'Estonie - La journée de vendredi en images
Joshua Mcerlean, Eoin Treacy, M-Sport Ford World Rally Team Ford Puma Rally1

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Oliver Solberg, Elliott Edmondson, Toyota Gazoo Racing WRT Toyota GR Yaris Rally1

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Joshua Mcerlean, Eoin Treacy, M-Sport Ford World Rally Team Ford Puma Rally1

Rallye d'Estonie - La journée de vendredi en images
Adrien Fourmaux, Alexandre Coria, Enni Mälkönen , Esapekka Lappi, Martijn Wydaeghe, Thierry Neuville, Hyundai World Rally Team Hyundai i20 N Rally1

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Oliver Solberg, Elliott Edmondson, Toyota Gazoo Racing WRT Toyota GR Yaris Rally1

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Jon Armstrong, Shane Byrne, M-Sport Ford World Rally Team Ford Puma Rally1

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Sami Pajari, Marko Salminen, Toyota Gazoo Racing WRT2 Toyota GR Yaris Rally1

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Joshua Mcerlean, Eoin Treacy, M-Sport Ford World Rally Team Ford Puma Rally1

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Alexandre Coria, Hyundai World Rally Team Hyundai i20 N Rally1

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Sebastien Ogier, Vincent Landais, Toyota Gazoo Racing WRT Toyota GR Yaris Rally1

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Sami Pajari, Marko Salminen, Toyota Gazoo Racing WRT2 Toyota GR Yaris Rally1

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Jon Armstrong, Shane Byrne, M-Sport Ford World Rally Team Ford Puma Rally1

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Adrien Fourmaux, Hyundai World Rally Team Hyundai i20 N Rally1

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Oliver Solberg, Elliott Edmondson, Toyota Gazoo Racing WRT Toyota GR Yaris Rally1

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Jon Armstrong, Shane Byrne, M-Sport Ford World Rally Team Ford Puma Rally1

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Enni Malkonen , Esapekka Lappi, Hyundai World Rally Team Hyundai i20 N Rally1

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Sami Pajari, Marko Salminen, Toyota Gazoo Racing WRT2 Toyota GR Yaris Rally1

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Oliver Solberg, Toyota Gazoo Racing WRT Toyota GR Yaris Rally1

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Joshua Mcerlean, Eoin Treacy, M-Sport Ford World Rally Team Ford Puma Rally1

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TGR WRC Team

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Takamoto Katsuta, Aaron Johnston, Toyota Gazoo Racing WRT Toyota GR Yaris Rally1

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Takamoto Katsuta, Aaron Johnston, Toyota Gazoo Racing WRT Toyota GR Yaris Rally1

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Elfyn Evans, Scott Martin, Toyota Gazoo Racing WRT Toyota GR Yaris Rally1

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Eoin Treacy, M-Sport Ford World Rally Team Ford Puma Rally1

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Sebastien Ogier, Vincent Landais, Toyota Gazoo Racing WRT Toyota GR Yaris Rally1

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Sebastien Ogier, Vincent Landais, Toyota Gazoo Racing WRT Toyota GR Yaris Rally1

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Scott Martin, Toyota Gazoo Racing WRT Toyota GR Yaris Rally1

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Takamoto Katsuta, Toyota Gazoo Racing WRT Toyota GR Yaris Rally1

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Elfyn Evans, Scott Martin, Toyota Gazoo Racing WRT Toyota GR Yaris Rally1

Rallye d'Estonie - La journée de vendredi en images
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Déjà leader à la mi-journée, Sami Pajari a confirmé sa domination dans la deuxième boucle de la journée au Rallye d'Estonie. Le Finlandais a encore remporté toutes les spéciales au programme.

Les pilotes ont disputé les trois mêmes spéciales qu'en début de journée, avec une super spéciale supplémentaire pour conclure la journée. L'ES4 (Raanitsa, 21,45 km), qui ouvrait la boucle, a vu Pajari signer son quatrième scratch consécutif, avec 4"5 d'avance sur Adrien Fourmaux et 4"9 sur Oliver Solberg.

Le Finlandais a ainsi augmenté son avance au classement général, en repoussant Solberg à 9"0 et Fourmaux à 9"4. Au volant d'une Hyundai avec des réparations de fortune après un contact contre une botte de paille, Thierry Neuville restait quatrième, avec un retard de 17"4, devant Sébastien Ogier, relégué à 21"0.

Le reste du plateau était à plus de 30 secondes, avec Takamuto Katsuta sixième, après avoir pris l'avantage sur Josh McErlean. Esapekka Lappi était huitième devant Elfyn Evans, désavantagé en devant ouvrir la route, et Martins Sesks, sanctionné de 20 secondes en début de journée pour avoir pointé en retard, suite à des réparations après avoir perdu une roue lors du Shakedown.

Dans l'ES5 (Karaski, 11,97 km), plus tortueuse, Pajari a encore été le plus rapide, toujours avec les mêmes poursuivants : Solberg, qui a perdu 2"1, et Fourmaux, à 2"3. Les positions de tête sont restées inchangées au classement général, mais Solberg et Fourmaux se sont retrouvés à plus de dix secondes. Evans est remonté au septième rang, 0"5 devant Lappi.

Sami Pajari et Marko Salminen ont dominé la journée au Rallye d'Estonie.

Sami Pajari et Marko Salminen ont dominé la journée au Rallye d'Estonie.

Photo de: Toyota

L'ES6 (Kanepi, 17,43 km) a été le théâtre d'un nouveau temps scratch de Pajari, 3"0 devant Solberg et 4"0 devant Fourmaux, Neuville et Sesks. La spéciale a surtout été marquée par la crevaison de Katsuta. Son pneu avant-gauche a éclaté en pleine ligne droite. Le Japonais a perdu près d'une minute sur les plus rapides dans cette spéciale, et s'est directement rendu à l'assistance, en zappant la super spéciale.

Le grand gagnant de ce chrono a été Sesks, qui est remonté à la sixième place du classement général, 0"1 devant Lappi, 0"9 devant McErlean et 3"9 devant Evans. Ce dernier a été doublé par Sesks et Lappi, en payant encore sa position d'ouvreur. "On a fait ce qu'on pouvait", a confié le leader du championnat à l'arrivée de la spéciale.

La journée s'est conclue avec l'ES7 (Elva linn, 1,72 km), une super-spéciale rapide et tracée dans les rues d'Elva, avec deux tours à faire du (très gros) rond-point devant la mairie ! Il était également l'occasion d'un concours de drift entre les pilotes, évidemment indépendant du classement du rallye. Pajari a conclu sa journée parfaite avec un nouveau meilleur temps, un petit dixième devant Sesks et deux devant Neuville.

Lire aussi :

Pajari a terminé la journée avec 14"7 d'avance sur Solberg, dont l'avance sur Fourmaux sera inférieure à deux secondes pour entamer la deuxième journée. Neuville accuse un retard plus important, de 24"0, et le Belge bénéficie d'une avance de 9"3 sur Ogier. 

La sixième place sera très disputée samedi puisque quatre pilotes se tiennent en 5"1. Sesks occupe la position devant Lappi, McErlean et Evans. Jon Armstrong, distancé depuis la première spéciale du jour à cause d'une crevaison, complète le top 10.

Scratchs du vendredi après-midi
ES4 21,45 km Raanitsa 2 Finland S. Pajari
ES5 11,97 km Karaski 2 Finland S. Pajari
ES6 17,43 km Kanepi 2 Finland S. Pajari
ES7 1,72 km Elva linn Finland S. Pajari

Estonia Rallye d'Estonie - Classement après l'ES7

Pos. Pilote Voiture Temps / écart
1 Finland S. Pajari Toyota 49'43"5
2 Sweden O. Solberg Toyota +14"7
3 France A. Fourmaux Hyundai +16"5
4 Belgium T. Neuville Hyundai +24"0
5 France S. Ogier Toyota +33"3
6 Latvia M. Sesks Ford M-Sport +44"7
7 Finland E. Lappi Hyundai +46"5
8 Ireland J. McErlean Ford M-Sport +46"6
9 United Kingdom E. Evans Toyota +49"8
10 Ireland J. Armstrong Ford M-Sport +1'02"4

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