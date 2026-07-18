Pajari maintient sa domination, Fourmaux menacé par Neuville

Impérial depuis le début du week-end en Estonie, Sami Pajari a fait plusieurs pas supplémentaires vers son premier succès en WRC ce samedi après-midi, en augmentant son avance sur Oliver Solberg. Adrien Fourmaux a en revanche vu Thierry Neuville revenir sur ses talons.

Comme dans la matinée, la boucle était composée de deux spéciales à disputer deux fois chacune, avec en plus une super spéciale pour conclure le programme. Après avoir laissé filer deux spéciales dans la matinée, Pajari a remporté l'ES12 (Kambja, 23,74 km) et collé 4"0 à Solberg.

Il a ainsi gommé le temps que le Suédois lui avait repris dans les deux dernières spéciales de la matinée, pour porter son avance à 18"1 au classement général, le plus gros écart depuis l'entame de l'épreuve.

Auteur du troisième temps, Fourmaux a conforté sa troisième place devant Neuville, qui restait une sérieuse menace à seulement 7"5. Sébastien Ogier restait esseulé à la cinquième place, devant Elfyn Evans, Martins Sesks et Esapekka Lappi, qui a évité de peu la sortie de route dans cette spéciale.

Jon Armstrong et Robert Virves, le leader du WRC2 sur ses terres, complétaient un top 10 dont restaient exclus Takamoto Katsuta, victime d'une crevaison vendredi, et Josh McErlean, contraint à l'abandon dans la matinée en raison d'un souci d'échappement.

L'ES13 (Otepää, 15,16 km) a été décrite comme offrant très peu d'adhérence par plusieurs pilotes. Pajari a encore signé le meilleur temps, 3"3 devant Solberg et 3"8 devant Neuville, qui n'a repris que trois petits dixièmes à Fourmaux.

Dans l'ES14 (Kambja, 23,74 km), disputée pour la deuxième fois de l'après-midi, Pajari a percuté une pierre au niveau d'une roue, sans dégât apparent, à tel point que cela ne l'a pas empêché de signer le meilleur temps devant Neuville, Fourmaux et Solberg, qui a aussi fait une petite erreur. Les positions sont restées figées au classement du rallye.

Thierry Neuville et Martijn Wydaeghe ont remporté leur première spéciale du week-end. Photo de: Hyundai

Après 12 spéciales remportées par Pajari et deux par Solberg, un pilote Hyundai a enfin pu signer le meilleur temps dans l'ES15 (Otepää, 15,16 km). Neuville a été le plus rapide, dans une situation assez complexe puisque son copilote, Martijn Wydaeghe, devait tenir sa fenêtre à la réception des sauts.

Le Belge a devancé Solberg et Pajari de 2"3, et il a repris 4"2 à Fourmaux, pour se rapprocher à 1"9 de la troisième place au classement général. Sesks s'est fait une petite frayeur, en évitant de peu de partir en tonneau dans les derniers virages de la spéciale.

Oliver Solberg a remporté l'ES16 (1,76 km), la super spéciale qui concluait la journée. Rien n'a changé dans le duel entre Fourmaux et Neuville, puisqu'ils ont signé exactement le même temps, à 0"6 de Solberg. Pajari a quant a lui lâché 0"8 et maintenu une belle avance au classement général, dont le top 10 n'a pas évolué.

Les pilotes n'auront que deux spéciales à disputer dimanche, deux passages dans un chrono de 24,39 km, le plus long du rallye. Il y aura de nouveaux enjeux avec les cinq points du Super Sunday, le classement cumulé de ces deux spéciales, et ceux de la Power Stage, la toute dernière spéciale du week-end.

Samedi 18 juillet 2026 ES12 23,74 km Kambja 1 S. Pajari ES13 15,16 km Otepää 1 S. Pajari ES14 23,74 km Kambja 2 S. Pajari ES15 15,16 km Otepää 2 T. Neuville ES16 1,76 km Tartu vald O. Solberg

Rallye d'Estonie - Classement après l'ES16

Pos. Pilote Voiture Temps / écart 1 S. Pajari Toyota 2h08'34"0 2 O. Solberg Toyota +25"0 3 A. Fourmaux Hyundai +52"1 4 T. Neuville Hyundai +54"0 5 S. Ogier Toyota +1'32"8 6 E. Evans Toyota +2'02"9 7 M. Sesks Ford M-Sport +2'16"3 8 E. Lappi Hyundai +2'42"0 9 J. Armstrong Ford M-Sport +3'03"2 10 R. Virves Skoda (WRC2) +7'07"2