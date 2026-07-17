Pajari donne le ton, Solberg et Fourmaux en embuscade

Sami Pajari a débuté le Rallye d'Estonie de la meilleure des manières, en remportant les trois premières spéciales au programme et en se forgeant déjà une petite avance. Oliver Solberg et Adrien Fourmaux ont opposé la plus forte résistance.

L'ES1 (Raanitsa, 21,45 km), offrait un cadre typique de ce rallye, avec de longues portions rapides à travers les forêts. Les Toyota avaient largement dominé le Shakedown et Sami Pajari a confirmé l'avantage du constructeur japonais en étant le plus rapide mais les pilotes Hyundai, avantagés par leurs positions lointaines sur la route, sont restés dans le match.

Adrien Fourmaux a ainsi pris la deuxième place à 2"4, devant Oliver Solberg, vainqueur l'an passé dès ses débuts dans la Toyota, tandis que Sébastien Ogier et Thierry Neuville complétaient un top 5 réuni en 4"1.

Elfyn Evans et Takamoto Katsuta ont clairement payé leurs positions d'ouvreurs, puisqu'ils ont respectivement perdu 10"0 et 10"4 sur Pajari en balayant la route. Esapekka Lappi, présent pour la première fois depuis le Kenya, était huitième devant Josh McErlean.

Martins Sesks occupait la neuvième place, au volant d'une Ford réparée puisqu'il avait perdu sa roue avant-gauche après un choc pendant le Shakedown. Le Letton a reçu une pénalité de 20 secondes pour être arrivé en retard de deux minutes après les réparations. Jon Armstrong a quant à lui lâché une trentaine de secondes sur les leaders après une crevaison à l'avant-gauche à la réception d'un gros saut.

Dans l'ES2 (Karaski, 11,97 km), les pilotes ont encore été confrontés à des pistes très rapides, mais aussi plus tortueuses. Pajari a encore signe le meilleur temps, 0"3 devant Solberg et 1"7 devant Sesks et Fourmaux, qui a pourtant frôlé la sortie de route à la réception d'un saut. Neuville a signé le cinquième temps, également avec une frayeur après avoir causé de petits dégâts sur sa Hyundai à l'avant-droite en touchant une botte de paille, devant Ogier. Katsuta a lâché 5"2 et Evans 6"9.

Au général, Pajari est logiquement resté en tête, avec 2"9 d'avance sur Solberg, 4"1 sur Fourmaux, 6"9 sur Neuville et 8"1 sur Ogier. Katsuta était sixième, à 15"6, devant McErlean, Evans et Lappi.

Les pilotes ont retrouvé de longues portions rapides dans l'ES3 (Kanepi, 17,43 km) et Pajari a encore signé le meilleur temps, 0"8 devant Fournaux et 1"2 devant Solberg, qui se plaignait pourtant de mauvaises sensations tout au long de cette première boucle. Sesks a pris la quatrième place à 1"9.

Au général, Pajari a conclu la boucle avec 4"1 d'avance sur Solberg et 4"9 sur Fourmaux. Neuville a conservé la quatrième place devant Ogier. McErlean est remonté à la sixième place, devant Katsuta, tandis qu'Evans a dégringolé en neuvième position, derrière Lappi. Sesks était dixième, mais il aurait occupé la troisième place sans sa pénalité.

Scratchs du vendredi ES1 21,45 km Raanitsa 1 S. Pajari ES2 11,97 km Karaski 1 S. Pajari ES3 17,43 km Kanepi 1 S. Pajari

Rallye d'Estonie - Classement après l'ES3

Pos. Pilote Voiture Temps / écart 1 S. Pajari Toyota 24'26"8 2 O. Solberg Toyota +4"1 3 A. Fourmaux Hyundai +4"9 4 T. Neuville Hyundai +11"1 5 S. Ogier Toyota +14"6 6 J. McErlean Ford M-Sport +23"0 7 T. Katsuta Toyota +24"1 8 E. Lappi Hyundai +26"7 9 E. Evans Toyota +27"5 10 M. Sesks Ford M-Sport +28"8