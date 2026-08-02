Pajari double la mise après l'Estonie et s'offre son Rallye à domicile !

Sami Pajari a remporté le Rallye de Finlande, seulement deux semaines après avoir décroché son premier succès en WRC en Estonie. Le Finlandais double donc la mise à domicile et conclut une dixième manche du championnat complètement folle, marquée par une succession de faits de course, d'erreurs et de rebondissements jusqu'au dernier jour.

La dernière spéciale de l'épreuve, Himos-Jämsä 2 (30,02 km), était identique à celle disputée dans la matinée. Longue, rapide et particulièrement exigeante, elle pouvait encore réserver quelques surprises. C'est finalement Elfyn Evans qui a signé le dernier scratch du rallye, pour seulement un centième de seconde devant Oliver Solberg, tandis qu'Adrien Fourmaux concédait 2"9 au Gallois.

Solberg a toutefois vécu une fin de rallye particulièrement difficile. Des images diffusées après la première spéciale du Super Sunday montraient le Suédois semblant souffrir et peinant à marcher. Il semblerait que le pilote Toyota se soit blessé au dos après une mauvaise réception lors de l'un des nombreux sauts de Himos-Jämsä. Malgré la douleur, il a tenu à poursuivre et a réussi à rallier l'arrivée de la dernière spéciale, pour finalement prendre la seconde place du rallye.

Les déboires de Takamoto Katsuta, déjà en grande difficulté depuis le début du week-end après avoir été relégué en fond de classement dès vendredi, se sont poursuivies. Le Japonais est sorti de la route dans l'ES20 et a percuté un arbre de face.

S'il a pu repartir, Katsuta a dû terminer la spéciale au ralenti, concédant 1'33 à ses rivaux. Ce nouvel incident lui a fait perdre une position au classement général au profit de Thierry Neuville, tout en mettant définitivement fin à ses ambitions pour le Super Sunday et la Power Stage.

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Avec les écarts déjà importants au départ de cette dernière journée, la hiérarchie n'a finalement pas trop évolué. Sami Pajari a certes récupéré les commandes après l'abandon de Sébastien Ogier, mais le Finlandais a surtout été l'un des rares pilotes de pointe à traverser ce week-end sans commettre la moindre erreur, là où beaucoup de ses rivaux ont été piégés par les routes finlandaises, aussi rapides qu'impitoyables.

La liste des victimes est longue : Jon Armstrong, Esapekka Lappi, Thierry Neuville, Elfyn Evans, Martins Sesks, puis finalement Sébastien Ogier. Pajari, lui, avait déjà affiché un excellent rythme depuis jeudi, restant constamment au contact des deux hommes qui semblaient destinés à se battre pour la victoire, Ogier et Evans.

Le Finlandais a ensuite parfaitement su profiter des erreurs de ses adversaires avant de gérer son avance dans la dernière partie du rallye et de décrocher une deuxième victoire consécutive en WRC, seulement deux semaines après son succès en Estonie.

Adrien Fourmaux, de son côté, a connu un week-end plus contrasté. Très performant en début d'épreuve jeudi, le Français a surtout été victime de la météo vendredi, lorsqu'il a dû composer avec les pires conditions de piste après l'arrivée de fortes averses. Longtemps en position de jouer le podium, il a ensuite tenté de résister à la remontée d'Elfyn Evans, qui a réussi un incroyable retour malgré sa sortie de route et son tonneau lors de la première boucle de samedi.

Le Gallois, leader du championnat, limite donc les dégâts en accrochant finalement le podium, alors qu'il semblait avoir tout perdu quelques heures plus tôt. Mais le grand gagnant de l'opération reste Sami Pajari, qui profite pleinement des erreurs d'Evans, de Takamoto Katsuta et de l'abandon d'Ogier pour réaliser une excellente opération au championnat.

Il ne reste désormais plus que quatre manches à disputer dans cette saison 2026 du Championnat du monde des rallyes.

Scratchs du dimanche ES19 30,02 km Himos-Jämsä 1 O. Solberg ES20 30,02 km Himos-Jämsä 2 E. Evans

Rallye de Finlande - Le classement après l'ES20 Pos. Pilote Voiture Temps / écart 1 S. Pajari Toyota 2h27'58"0 2 O. Solberg Toyota +26"7 3 E. Evans Toyota +1'19"5 4 A. Fourmaux Hyundai +1'35"9 5 T. Neuville Hyundai +3'52"5 6 T.Katsuta Toyota +4'18"2 7 J. McErlean Ford M-Sport +4'32"7 8 M.Sesks Ford M-Sport +51'52"4 9 Jon Armstrong Ford M-Sport +1h21'39"6