Pajari remplace provisoirement Katsuta chez Toyota

Devenu une option sérieuse pour intégrer le programme Toyota en WRC l'année prochaine, Sami Pajari va avoir deux nouvelles opportunités de se montrer et de convaincre. Brillant pour sa première en Rally1 durant l'été en Finlande, où il avait signé un scratch et terminé quatrième de cette épreuve à domicile, le jeune pilote de 22 ans fera son retour au volant de la GR Yaris dès la fin du mois.

Il disposera au Rallye du Chili (26-29 septembre) de la quatrième Toyota, aux côtés d'Elfyn Evans et des deux Champions du monde Sébastien Ogier et Kalle Rovanperä. Une décision qui, par voie de conséquence, prive Takamoto Katsuta du voyage en Amérique du Sud. Le Japonais sera toutefois de retour un mois plus tard pour le Rallye d'Europe centrale (17-20 octobre), où Sami Pajari aura une nouvelle opportunité en l'absence de Kalle Rovanperä.

"Après son excellente performance au Rallye de Finlande, nous voulions voir davantage ce que Sami Pajari peut faire au volant d'une Rally1", explique Jari-Matti Latvala, directeur de Toyota. "Le principal objectif en Finlande était de gagner en expérience, mais il a déjà affiché un potentiel élevé."

"Alors que nous cherchons à investir dans de jeunes talents pour l'avenir, il est important d'en apprendre davantage quant aux capacités de Sami, d'abord sur un rallye terre différent au Chili, puis sur l'asphalte en Europe centrale. Il pilotera la quatrième voiture, donc il n'y aura pas de pression sur ses épaules pour inscrire des points au championnat [constructeurs].

Jari-Matti Latvala réaffirme par ailleurs son "plein soutien" à Takamoto Katsuta malgré son absence au Chili, soulignant sa "saison difficile" alors que "tout le monde sait qu'il est rapide". Sur le podium au Safari Rally en début d'année, le Japonais a ensuite vu ses résultats se déliter.

"Avec cette pause, il a l'occasion de se ressourcer et de se préparer pour les deux dernières épreuves qui seront importantes, en particulier le Rallye du Japon, bien sûr, où nous espérons qu'il pourra à nouveau se battre pour les places sur le podium", insiste son patron.

Toyota précise également que Sami Pajari évoluera avec la même livrée blanche qu'en Finlande et que son engagement est soutenu par les promoteurs du WRC, à la manière de ce que l'on peut également voir chez M-Sport avec Martins Sesks.

"C'est incroyable d'avoir cette opportunité de piloter la GR Yaris Rally1 sur deux rallyes supplémentaires cette saison", se réjouit Sami Pajari, qui sera épaulé par sa copilote Enni Mälkönen. "C'est vraiment chouette de savoir que Toyota place sa confiance en moi. Le Rallye de Finlande était comme un rêve devenu réalité, et je voulais simplement piloter davantage en Rally1, mais je ne m'attendais pas à une opportunité aussi tôt."