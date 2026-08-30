Pajari enchaîne un troisième succès dans un Rallye du Paraguay dantesque !

Le dantesque Rallye du Paraguay, marqué jusqu'ici par une première journée particulièrement agitée et une seconde journée pluvieuse, s'achevait par une journée assez chargée pour un dimanche avec un total de cinq spéciales dans des conditions plus sèches que prévu.

Le premier scratch du jour, les 10,21 km d'Encarnación - théâtre également de la Power Stage -, voyait les pilotes composer avec une fin de tracé en grande partie dessinée dans un "stadium", dans une grande étendue d'herbe bordant une rivière, sur des pistes rendues humides par les pluies de la veille mais avec une boue séchante empirant progressivement les conditions d'adhérence. Pour les pilotes, s'ajoutaient des poteaux anti-cut ajoutés après le reconnaissance, ce que beaucoup ont déploré une fois la spéciale terminée.

Côté chrono, logiquement, les pilotes n'ayant plus que les points du dimanche à jouer bénéficiaient des meilleurs conditions et trustaient les premières places, avec le scratch pour Sébastien Ogier, 0"4 devant Thierry Neuville et 1"9 devant Takamoto Katsuta.

Chez les pilotes jouant la tête de l'épreuve, Adrien Fourmaux, cinquième de cette ES18, se montrait quatre secondes plus rapide que Hayden Paddon qui, lui-même, était deux secondes et demie plus véloce que le leader Sami Pajari, pas très content de ce début de journée poussif. Fourmaux prenait également cinq secondes à un Elfyn Evans en dedans, dépassant le Gallois au général pour monter sur le podium provisoire.

Dans l'ES19, les 19,63 km d'Artigas, c'est Oliver Solberg qui s'offrait le scratch, dans une spéciale aux faibles écarts, dans laquelle Fourmaux, second, reprenait tout de même 1"5 à Evans, 5"1 à Paddon et 3"4 à Pajari.

L'ES20, la plus courte des spéciales du jour, n'allait pas beaucoup creuser les écarts : Solberg enchaînait avec un nouveau meilleur temps, devant Ogier, pendant que Fourmaux, Pajari et Evans se tenaient en 0"7. Seul Paddon lâchait un peu de lest, terminant à trois secondes du français.

Cette 20e spéciale faisait une victime : Jon Armstrong, alors septième du général, qui y a brisé sa suspension arrière gauche de façon irrémédiable.

Gros accident pour Katsuta

L'ES21 allait être le théâtre d'une énorme sortie de route pour Takamoto Katsuta. Dans un enchaînement rapide gauche-droite, le Japonais a touché un petit mur, vu sa Toyota se mettre sur deux roues, avant de partir en tonneaux. Elle a percuté dans un choc violent un poteau télégraphique en béton, qu'elle a brisé en deux, avant de s'immobiliser sur le flanc au beau milieu du passage.

Cet accident, qui allait devoir entraîner une hospitalisation de précaution de Katsuta et de son copilote Aaron Johnston - cependant sortis par eux-mêmes de leur Toyota -, allait évidemment déclencher le drapeau rouge et même l'annulation totale de la spéciale décidée par la direction de l'épreuve.

Ne restait donc plus que l'ultime spéciale du jour, le retour dans Encarnación pour la Power Stage, Pajari l'abordant avec plus de 25 secondes d'avance sur Paddon et quasiment 50 sur Fourmaux - de quoi voir venir. Dans la lancée de sa journée, c'est Solberg qui y signait le meilleur temps, devant Ogier, Fourmaux, Evans et Neuville.

Pajari se contentait logiquement de ne pas prendre de risques, sur un terrain boueux un peu piégeux, pour terminer septième.

Sami Pajari (Toyota) enchaîne donc un improbable troisième succès consécutif, lui qui n'en n'avait jamais remporté le moindre auparavant. Il s'affirme plus que jamais comme un prétendant au titre mondial pendant qu'Elfyn Evans (Toyota) se montre, comme souvent, un peu en retrait au moment de défendre un avantage même s'il a limité la casse avec les points de la journée de dimanche.

Le podium du rallye est complété par le surprenant Hayden Paddon (Hyundai), auteur du dixième podium de sa carrière, qui aura su tenir le cap dans le chaos de la journée de vendredi, et par Adrien Fourmaux (Hyundai), qui s'est offert le scalp d'Evans ce dimanche après avoir pourtant compté jusqu'à plus d'une minute de retard sur le Gallois.

scratchs du DIMANCHE ES18 10,21 km Encarnación 1 S. Ogier ES19 19,63 km Artigas 1 O. Solberg ES20 8,44 km Artigas Oeste O. Solberg ES21 19,63 km Artigas 2 Annulée ES22 10,21 km Encarnación 2 (Power Stage) O. Solberg

Rallye du Paraguay - Classement final provisoire

Pos. Pilote Voiture Temps / écart 1 S. Pajari Toyota 2h48'29"7 2 H. Paddon Ford M-Sport +25"8 3 A. Fourmaux Hyundai +40"0 4 E. Evans Toyota +45"1 5 O. Solberg Toyota +2'57"0 6 J. McErlean Ford M-Sport +4'19"0 7 D. Domínguez Toyota (Rally2) +7'40"5 8 G. Greensmith Toyota (Rally2) +8'03"2 9 A. Galanti Toyota (Rally2) +10'23"0 10 T. Gill Skoda (Rally2) +10'36"9 ... S. Ogier Toyota +1h03'41"6 ... T. Neuville Hyundai +1h11'49"3