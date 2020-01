Photos - Hyundai présente la i20 Coupe WRC pour 2020

Après M-Sport puis Toyota, Hyundai a officiellement lancé sa saison ce lundi en dévoilant la version 2020 de sa i20 Coupe WRC. Le constructeur sud-coréen fait dans la continuité sur le plan visuel, avec une livrée inchangée, tandis qu'il faudra attendre l'ouverture du championnat la semaine prochaine avec le Rallye Monte-Carlo pour un premier verdict sur le plan de la performance.

L'équipe dirigée par Andrea Adamo a accueilli dans ses rangs le Champion du monde en titre Ott Tänak, qui fera équipe tout au long de l'année avec Thierry Neuville, tandis que Sébastien Loeb et Dani Sordo se partageront la troisième auto selon un programme encore indéfini. On sait toutefois que le nonuple Champion du monde français sera présent sur le Monte-Carlo ainsi que sur le Rallye de Suède. L'an passé, Hyundai a décroché le titre mondial des constructeurs, sans toutefois parvenir à ravir la couronne chez les pilotes.

"Nous avons connu une année 2019 pleine de succès, mais l'ardoise est de nouveau effacée alors que nous nous préparons pour 2020", rappelle Andrea Adamo. "Nos objectifs pour la saison à venir sont clairs : se battre pour la victoire sur chaque rallye au calendrier et jouer le titre chez les pilotes et les constructeurs. Nous savons que la férocité de la concurrence restera intense, donc nous devons faire en sorte d'avoir un package technique aussi fort que possible."

"Nous avons sans doute l'un des line-ups les plus forts en WRC avec Thierry, Ott, Dani et Sébastien : cela démontre la réputation de Hyundai à l'échelon mondial du sport automobile, et le fait que nous pouvons attirer ces talents."

Ott Tänak a testé la Hyundai i20 pour la première fois le mois dernier, après avoir pris le pari de quitter Toyota, équipe avec laquelle il a été sacré Champion du monde pour la première fois. L'Estonien s'est dernièrement dit ravi de son intégration dans sa nouvelle équipe ainsi que de ses premières impressions au volant.

