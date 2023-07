Les pilotes regrettent l'absence attendue de l'Estonie au calendrier 2024

Le Rallye d'Estonie a fait son entrée au calendrier WRC en 2020, première épreuve à l'époque à permettre de relancer le championnat après l'interruption due au COVID-19. Depuis, ce rallye terre à grande vitesse est devenu une des étapes favorites des pilotes, grâce à des spéciales rapides mais difficiles, à une organisation méticuleuse et à un afflux impressionnant de spectateurs.

Seulement, l'Estonie va probablement disparaître du calendrier WRC en 2024, alors qu'il a déjà été confirmé que la Lettonie voisine rejoindrait le championnat. Resté pendant longtemps un rendez-vous de l'ERC, le Rally Liepaja devrait prendre la place de l'Estonie, au grand dam des pilotes.

Malgré une réduction du budget gouvernemental cette année, le rallye a une nouvelle fois attiré les foules le week-end dernier. Les spectateurs ont afflué au bord des spéciales, mais aussi au parc d'assistance et ils ont assisté en nombre aux cérémonies de départ et d'arrivée à Tartu, deuxième ville du pays, avec la nouvelle formule de la rencontre "Meet the Crews".

Vainqueur pour la troisième fois de ce rallye, devenu son préféré, le champion en titre Kalle Rovanperä n'a pas tardé à exprimer sa déception quant au fait que le WRC ne se rendra probablement pas en Estonie l'année prochaine. "Ce rallye est un vrai plaisir. J'adore les spéciales et l'événement est très bien organisé. C'est vraiment dommage que nous ne venions pas ici l'année prochaine", a-t-il déclaré.

Pour Thierry Neuville, l'Estonie s'est imposée comme un exemple à suivre pour les autres rallyes. Le Belge estime que c'est une "erreur" de la part du championnat de ne pas la compter à son calendrier l'année prochaine.

"L'épreuve en elle-même a été super et, honnêtement, les spéciales avaient l'air vraiment bonnes pendant les reconnaissances et elles ont plutôt bien tenu. C'était un plaisir à piloter", a déclaré le pilote Hyundai à Motorsport.com. "C'est ce à quoi devrait ressembler une épreuve WRC de la FIA. Je pense qu'elle est unique en son genre et j'espère qu'à l'avenir nous aurons d'autres épreuves de ce type."

Ott Tänak et Martin Järveoja (M-Sport Ford World Rally Team)

"En termes d'organisation, tout a été parfait du début à la fin", a ajouté Neuville. "Ils ont monté un véritable show autour du WRC. Ils ont réussi à faire venir les gens non seulement pour les voitures mais aussi pour voir le spectacle et l'ambiance. Tout a été mis en place pour que ce soit d'un haut niveau et je pense que c'est ce qui manque à beaucoup d'autres épreuves. Le seul point à améliorer, c'était le samedi : nous avons fait une journée de 14 heures pour 100 km de pilotage, ce qui est un peu court."

"Perdre une épreuve qui est incroyablement bien organisée, que tout le monde adore, et la remplacer par une autre qui sera la même, simplement à un autre endroit, mais probablement pas aussi bonne en termes d'organisation et probablement pas avec d'aussi belles spéciales, pour moi c'est une erreur."

Un nouvel accord en discussion entre le WRC et le Rallye d'Estonie

Le Rallye d'Estonie a eu l'opportunité de renouveler son contrat avec le WRC pour l'année prochaine, mais n'a pas pu obtenir de garantie budgétaire de la part du gouvernement. Son absence au plus haut niveau du rallye pourrait cependant ne durer qu'un an, car ses organisateurs et WRC Promoter travaillent sur un nouveau contrat. Celui-ci prévoirait que le rallye rejoigne le Championnat d'Europe des Rallyes l'année prochaine, avant un retour attendu en WRC.

"Nous discutons avec les Estoniens d'un engagement pluriannuel à moyen terme [partagé] entre l'ERC et le WRC", a expliqué Simon Larkin, directeur des épreuves pour le promoteur du WRC, à Motorsport.com.

"Nous avons toujours été très clairs sur le fait que la Lettonie, après ses longs et très bons services en ERC, méritait d'avoir la chance d'intégrer le WRC l'année prochaine. C'est un pays qui prend cela très au sérieux et nous pensons que ce sera un très bon ajout. Le fait est que, bien que rien ne soit fixé tant que cela n'est pas annoncé, cela signifie probablement que l'Estonie sera en ERC et nous envisageons un engagement pluriannuel pour les ramener en WRC par la suite."

Thierry Neuville et Martijn Wydaeghe (Hyundai World Rally Team), deuxièmes du Rallye d'Estonie 2023.

Le directeur du Rallye d'Estonie, l'ancien pilote Urmo Aava, espère qu'une décision sera prise le mois prochain afin de fixer l'avenir de l'épreuve.

"Nous avons eu l'opportunité de prendre la décision il y a un an et demi et le promoteur a été très juste avec nous, en nous informant à l'avance", a-t-il déclaré à Motorsport.com. "Nous n'y sommes pas allés parce que nous n'avions pas de garantie de budget et, pour l'instant, la situation est celle-ci. Mais rien n'est rompu."

"Nous discutons à présent en interne avec notre gouvernement et nos sponsors du secteur privé, et nous devrons prendre une décision en août, je pense. J'espère que cette décision sera positive pour les trois prochaines années", a conclu Urmo Aava.

