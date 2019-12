Pirelli fournisseur de pneus du WRC à partir de 2021

La firme italienne, qui est impliquée en WRC depuis le début, en 1973, fournira tous les pneus utilisés par les voitures Rally1 (WRC) et Rally2 (R5) pendant quatre ans, de 2021 à 2024. Pirelli est déjà partenaire des catégories junior du WRC et de l'ERC et a récemment remporté un appel d'offres lui garantissant d'être le manufacturier unique de la Formule 1. MRF, Hankook et l'actuel fournisseur du WRC, Michelin, ont déposé une offre et ont tous atteint le dernier carré du processus.

Les pneus Pirelli étaient utilisés par Citroën et Ford en 2010, permettant notamment à Sébastien Loeb de conquérir le titre cette année-là, avant de se retirer. Michelin a depuis repris le flambeau même si Pirelli a souvent équipé les voitures engagées à titre privé. Depuis 2017 et l'instauration des règles actuelles, tous les constructeurs engagés (Citroën, Hyundai, M-Sport et Toyota) ont cependant choisi Michelin.

Le Conseil Mondial du Sport Automobile a organisé un vote électronique sur cette décision plus tôt dans la semaine, le résultat du vote ayant été officialisé ce vendredi.