Le podium de Neuville sonne "comme une victoire" pour Hyundai

Charger le lecteur audio

Un mois après la débâcle encaissée au Monte-Carlo, Hyundai a montré une nette amélioration de ses performances et de sa fiabilité sur les spéciales enneigées du Rallye de Suède. Leader au soir de la première étape, Thierry Neuville a finalement sécurisé un résultat prometteur en terminant deuxième à 22" de Kalle Rovanperä.

Son coéquipier Ott Tänak était également en lice pour la victoire vendredi, après avoir remporté deux spéciales, avant qu'un problème d'hybride ne le contraigne à l'abandon. Revenu en course avec pour seul objectif la Power Stage, le Champion du monde 2019 a confirmé les progrès de son équipe en s'adjugeant les cinq points bonus. Sixième après avoir écopé de près de trois minutes de pénalité à la suite d'un problème d'accélérateur en fin de deuxième étape, Oliver Solberg s'est également mêlé à la lutte aux avant-postes en début de rallye.

Ces résultats contrastent fortement avec ceux enregistrés en Principauté en janvier dernier, lorsque les trois i20 N ont été assaillies par des problèmes techniques tout en étant incapables de suivre le rythme imposé par leurs rivales. Le directeur adjoint de l'équipe Hyundai Motorsport, Julien Moncet, avait prédit qu'un podium serait réalisable en Suède tout en étant impressionné par l'implication et l'engagement de son équipe pour améliorer la voiture après le Monte-Carlo.

"Bien sûr, nous sommes très heureux, ce n'est pas une victoire, mais compte tenu de la situation au Monte Carlo et du début difficile de la saison, c'est comme une victoire pour nous", a déclaré Moncet. "C'est bon de voir tous ces sourires sur les visages. Profitons de ce moment, mais la semaine prochaine nous allons encore pousser car l'objectif est de gagner. Nous savons qu'il y a encore du travail à faire, et des améliorations à apporter à la voiture, mais nous avons montré que nous y arrivons."

"Ott, malgré une mauvaise position [sur la route] dans la power stage, a fait un résultat incroyable. Oliver s'est bien débrouillé aussi, mais malheureusement il a eu un problème technique [le samedi]. C'est très positif et nous avons gagné quelques spéciales. C'est un résultat important, mais nous espérons que ce n'est que le début de notre retour au sommet."

Neuville, qui s'est hissé à la deuxième place du championnat, a décrit ce résultat comme un véritable réconfort après le Monte Carlo. "C'est un grand soulagement pour tout le monde", a admis le Belge. "Nous ne pouvions pas nous attendre, en venant ici, à être en tête dès le premier jour. Nous pensions qu'en termes de performance, il nous manquerait probablement encore quelque chose tout en prenant en compte notre position sur la route. Mais d'une certaine manière, le premier jour a été solide, tout a bien fonctionné et je me suis senti très à l'aise dans la voiture. Les deuxième et troisième jours ont été un peu plus difficiles, mais au final, le travail a été fait."