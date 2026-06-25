Le point sur l'avenir de Hyundai, M-Sport et leurs pilotes en WRC

Hyundai a besoin de davantage d'informations avant de décider d'homologuer un kit d'évolution FIA destiné à permettre à sa voiture Rally2 de courir au plus haut niveau du WRC à partir de l'an prochain.

L'introduction du nouveau règlement technique prévue pour la saison prochaine a créé une situation dans laquelle les toutes nouvelles WRC27 et les Rally2 se retrouveraient en concurrence directe.

Cette situation a été davantage précisée par la FIA, qui a annoncé cette semaine, lors d'un Conseil mondial du sport automobile, l'introduction d'un concept permettant aux constructeurs de Rally2 d'homologuer un kit d'évolution, d'un coût de 7 500 €, afin d'offrir une "plus grande parité aérodynamique" entre les deux types de voitures.

Les Rally2 équipées de ce kit seront autorisées à concourir dans la catégorie reine aux côtés des WRC27 en 2027 et 2028. Ce kit comprendra de nouveaux appendices aérodynamiques, un pare-chocs avant et un dispositif aérodynamique arrière, tandis que le poids minimum des Rally2 sera réduit de 10 kg.

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L'idée derrière ce concept est d'accroître le niveau de concurrence dans la catégorie reine, Hyundai et M-Sport ayant déjà écarté l'idée de construire une nouvelle WRC27 pour la saison prochaine.

La FIA espère également que ce nouveau plan convaincra d'autres constructeurs de Rally2, comme Lancia et Škoda, d'adhérer au concept et de développer à l'avenir des voitures répondant à la réglementation 2027. Toutefois, tout constructeur choisissant d'adopter ce nouveau kit d'évolution devra engager au moins deux voitures sur chaque manche la saison prochaine.

L'avenir de Hyundai en WRC au-delà de cette saison reste à déterminer. Le constructeur sud-coréen poursuit cette année le développement de son i20 N Rally2, dans l'hypothèse où il déciderait de poursuivre son programme officiel en WRC ainsi que pour ses clients Rally2.

Le nouveau concept de la FIA est actuellement à l'étude chez Hyundai, mais il ne figure pas en tête des priorités du constructeur. La marque attend également avec impatience d'en savoir plus sur la vision du futur détenteur des droits commerciaux du WRC, qui n'est toujours pas connu.

"Je peux vous dire que nous avons bien pris note de la décision du Conseil mondial du sport automobile", a réagi Andrew Wheatley, directeur sportif de Hyundai, auprès de Motorsport.com

"De notre point de vue, notre priorité est 2026. C'est notre première priorité, et nous devons nous assurer de maximiser nos performances cette année. Notre deuxième priorité concerne le travail que nous avons lancé au début de l'année pour faire évoluer notre Rally2."

"Nous avons lancé un projet visant à améliorer la Rally2, à la fois pour nous-mêmes et pour nos clients. Pour le moment, nous devons comprendre comment la réglementation technique va s'articuler avec la réglementation sportive, car c'est tout aussi important. Nous n'avons aujourd'hui qu'une partie de l'équation, mais pas l'autre. Nous attendrons donc de voir le tableau complet. À ce stade, nos plans ne changent pas nécessairement."

On ne sait pas encore si Hyundai va tourner le dos au WRC... Photo de: Hyundai

Interrogé sur le calendrier d'une telle décision alors qu'il ne reste que six mois avant le début de la saison 2027, Wheatley a reconnu que Hyundai était déjà "en retard" pour optimiser correctement un kit Rally2, tout en soulignant que les modifications nécessaires à son homologation restaient relativement limitées.

"Nous évaluons toutes les options. Mais la priorité, pour l'instant, est de nous assurer que notre Rally2 soit la meilleure possible. Ce n'est pas une situation idéale [en termes de timing]. Nous devons comprendre à quoi ressemblera l'ensemble du dispositif, et il subsiste encore certaines variables dont nous ne connaissons pas tous les détails. Une fois ces éléments clarifiés, la situation sera, espérons-le, beaucoup plus lisible."

S'engager via le concept de kit Rally2 de la FIA nécessitera également que le conseil d'administration de Hyundai soit convaincu qu'il s'agit du bon investissement pour prolonger l'avenir de la marque en WRC.

"C'est un développement important", a ajouté Wheatley. "Cela peut être un développement majeur, car il ne s'agit pas uniquement de la carrosserie : il y a aussi l'électronique, la transmission et le poids. Ce n'est donc pas quelque chose de particulièrement simple. On peut le faire assez facilement, mais si l'on veut tout optimiser, on est déjà en retard."

"Le défi, c'est que le résultat dépendra du travail que l'on y consacre. Pour maximiser le potentiel du kit et en tirer de la performance, il faut investir un effort conséquent. C'est une question de rapport entre risque et récompense. Nous devons comprendre quel niveau d'investissement est nécessaire et ce qu'il peut réellement nous apporter."

"Il faut aussi garder à l'esprit que l'actuelle Rally2 est déjà une voiture très performante et très compétitive. Elle fonctionne très bien. Pour la rendre encore plus rapide, il faut accomplir un travail conséquent. Il ne sera pas simple de franchir un cap supplémentaire sans modifier son comportement global."

Les pilotes Hyundai dans l'incertitude pour 2027

Quel avenir pour Adrien Fourmaux ? Photo de: Hyundai

La décision de Hyundai aura forcément des répercussions sur ses pilotes actuels, alors que l'avenir de Thierry Neuville et d'Adrien Fourmaux reste lui aussi incertain.

Interrogé sur la possibilité que ce kit Rally2 permette à Hyundai de poursuivre son engagement, Neuville a répondu à Motorsport.com : "Je ne pense pas, je ne sais pas. Nous attendons désespérément des nouvelles depuis longtemps, et nous attendons toujours l'annonce du nouveau promoteur du WRC. J'imagine que d'ici là, peu de décisions seront prises."

"Je sais que la direction de Hyundai est en contact étroit avec les acteurs du championnat et avec les potentiels nouveaux promoteurs afin de comprendre à quoi ressemblera l'avenir. Nous savons qu'il n'y aura pas de Hyundai Rally1, et au-delà de ça, tout reste ouvert. Pour moi, tout est encore très ouvert pour l'an prochain et il y aura certainement des opportunités."

"Il existait une possibilité de voir tout le monde courir en Rally2 pendant les deux prochaines saisons afin de laisser davantage de temps à chacun pour observer l'évolution du championnat sous la nouvelle promotion, puis offrir ensuite la possibilité de développer une nouvelle Rally1 pour 2029. Mais ce n'est pas moi qui fais les règles."

Fourmaux a ajouté : "Pour moi, si cela [le kit Rally2] permet aux constructeurs de participer à la bataille, c'est une bonne chose. Cela doit rester une solution à court terme, et nous devons voir les constructeurs s'engager sur la réglementation 2027, car sinon cela deviendra très compliqué à expliquer aux spectateurs : qu'est-ce qu'une WRC27, une Rally2 équipée du kit et une Rally2 classique ?"

"Concernant Hyundai, ce que j'ai entendu, c'est qu'il est un peu tard pour disposer de ce kit dès l'an prochain, donc je ne sais pas ce qu'il va se passer. Pour ma part, tant que je pilote quelque chose l'an prochain et que je me bats pour le championnat complet, cela me conviendra."

M-Sport devrait développer un kit Rally2 pour 2027

M-Sport devrait choisir le kit Rally2 en 2027. Photo de: M-Sport

Du côté de M-Sport, l'équipe Ford devrait s'engager dans le développement d'un kit pour sa Ford Fiesta Rally2 afin de continuer à évoluer dans la catégorie reine, tout en poursuivant ses recherches pour développer une WRC27 sur le long terme.

"M-Sport développera probablement un kit, j'imagine, mais rien n'est confirmé", a déclaré Richard Millener, directeur de M-Sport, à Motorsport.com. "De manière générale, je pense que ce kit constitue une solution positive pour assurer la transition alors que seule Toyota disposera d'une nouvelle voiture, tout en créant une distinction entre les Rally2 et cette nouvelle voiture."

"On peut se demander si cela fera réellement une différence importante en termes de performance. L'aérodynamique peut avoir un impact, mais je pense qu'il sera difficile de voir une différence nette entre une Rally2 classique et une Rally2 équipée du kit. En revanche, si quelqu'un me disait que je peux enlever 10 kg à ma voiture, je signerais tout de suite. Cela doit forcément apporter quelque chose. Chaque évolution technique produit un effet."

Millener estime que le concept de la FIA offre une stratégie susceptible de convaincre davantage de constructeurs de s'engager durablement en WRC.

"L'idée est de trouver un moyen d'attirer davantage de constructeurs et de les impliquer dans le championnat, ce que nous souhaitons tous. Le fait que ce kit ne soit disponible qu'en 2027 et 2028 est positif, car cela laisse du temps aux constructeurs tout en les poussant à développer une nouvelle Rally1 répondant à la réglementation 2027 pour rester dans la catégorie reine."

"Je pense qu'il est important de commencer à mettre la pression sur les constructeurs. La FIA a dit : 'voici ce que nous faisons, et maintenant les constructeurs doivent répondre présents'. C'est ce qui nous a manqué. Nous avons passé trop de temps à essayer de satisfaire tout le monde."

Concernant les délais nécessaires à l'homologation du kit, Millener a ajouté : "C'est assez serré [pour homologuer le kit], et notre objectif reste évidemment de construire également une voiture répondant à la nouvelle réglementation technique. Mais nous n'avons toujours aucune garantie ni confirmation sur ce que nous ferons avec cette nouvelle voiture. Cette idée constitue donc une bonne solution pour combler cet écart."

Lancia n'a pour l'instant formulé aucun commentaire officiel concernant une éventuelle adhésion au concept de kit Rally2 destiné à faire évoluer leurs voitures pour 2027.