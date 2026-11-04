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Pourquoi Kalle Rovanperä et Ott Tänak font leur retour en WRC

Les deux champions du monde disputeront la saison 2027 du WRC avec Toyota

Tom Howard

Publié: 4 nov. 2026, 13:53

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Photo de : Toyota Racing

Le Championnat du monde des Rallyes verra deux de ses champions les plus populaires faire leur retour en 2027, puisque Kalle Rovanperä et Ott Tänak figureront dans l'effectif de six voitures de Toyota.

Les deux pilotes font leur retour en WRC après avoir fait l'impasse sur la saison 2026, mais dans des circonstances très différentes.

Double champion du monde, Rovanperä semblait avoir mis un terme à sa carrière en WRC à la fin de l'année 2025 pour se lancer en monoplace, après avoir signé avec la Super Formula.

Mais le Finlandais a été contraint d'abandonner ce projet pour des raisons de santé, après avoir souffert d'un vertige positionnel paroxystique bénin, qui l'a éloigné de la compétition automobile.

Déclaré apte à reprendre le volant, le pilote de 26 ans a toutefois reconnu qu'il ne s'attendait pas à retrouver le WRC. Il se réjouit néanmoins d'avoir trouvé un accord pour disputer un programme partiel au volant de la nouvelle GR Yaris.

Si la monoplace ne semble plus d'actualité pour le moment, Rovanperä espère ajouter quelques courses sur circuit à son programme 2027.

"Je suis impatient de revenir, heureux d'être de retour", a déclaré Rovanperä à Motorsport.com. "Nous savons tous que ce n'était pas le plan de nous retrouver dans cette situation aujourd'hui."

Kalle Rovanpera

Photo de: Red Bull Content Pool

"La vie est ainsi faite et, parfois, il y a des choses que l'on ne peut pas contrôler. Je suis donc vraiment heureux que nous ayons pu mettre en place un bon programme avec Toyota pour les prochaines années, que je puisse rester au sein de l'équipe et aussi reprendre le volant d'une voiture de rallye après un an sans piloter quoi que ce soit."

"Je suis simplement heureux de pouvoir participer à une compétition, quelle qu'elle soit, et de reprendre le volant. Je pense que c'est le programme que nous avons pu construire avec Toyota. Je voulais rester avec eux, c'était évidemment très important."

"Nous avons trouvé un bon programme avec quelques rallyes. Rien n'est encore confirmé, mais j'espère pouvoir faire autre chose en parallèle, peut-être quelques courses sur circuit si nous parvenons à concrétiser ce projet. Je suis satisfait de ce programme et l'essentiel est de reprendre le volant."

"Compte tenu de tout ce qui s'est passé, de mon âge et de tous les autres éléments, les monoplaces vont évidemment occuper une place beaucoup plus réduite. Je ne pense pas que nous allons encore nous y consacrer dans les prochaines années. Mais nous verrons."

Revenant sur sa décision de mettre entre parenthèses son projet en monoplace l'an dernier, Rovanperä estime avoir fait le bon choix. "Bien sûr, prendre la décision d'annuler la saison de Super Formula en plein hiver a été assez difficile", a-t-il déclaré, "mais avec le recul, c'était la bonne décision."

"La santé est la chose la plus importante. Il faut avant tout être en bonne santé. Quand on voit ce qui a conduit à cette situation et à quel point la récupération s'est bien passée, c'était la bonne décision. Je ne regrette pas ce choix, même si je suis évidemment déçu que le projet n'ait pas abouti. Cela signifie que quelque chose n'a pas fonctionné en cours de route. On ne sait jamais ce qui peut arriver, mais la vie continue."

TGR Yaris 2027

Photo de: Toyota

Interrogé sur ses projets en course sur circuit pour 2027, il a ajouté : "Je pense aux GT. Chaque fois que j'ai piloté ces voitures ces dernières années, j'ai vraiment apprécié et la transition depuis une voiture de rallye s'est faite assez naturellement. Ce serait probablement quelque chose dans ce genre."

"Rien n'est encore prévu, mais il y a au moins quelques pistes à explorer. Nous verrons si nous pouvons concrétiser quelque chose."

Tänak impatient de retrouver le WRC

Comme Rovanperä, Tänak avait décidé de quitter le WRC à la fin de l'année 2025, après une saison frustrante chez Hyundai. À l'époque, le champion du monde 2019 n'avait pas exclu un éventuel retour et retrouvera le WRC à temps plein en 2027 au volant de la nouvelle GR Yaris.

L'éventualité d'un retour de Tänak en WRC s'est renforcée lorsque l'Estonien a rejoint Toyota en tant que pilote de développement. Depuis, il a joué un rôle important dans le développement des Toyota GR Yaris et GR Celica.

Selon le pilote de 39 ans, ce rôle de pilote de développement a ravivé son envie de faire son retour avec l'équipe qui l'avait conduit au titre mondial il y a huit ans. "C'était une bonne chose, d'une certaine manière, d'avoir du temps pour moi, tout en continuant à beaucoup piloter et à prendre du plaisir au volant d'une voiture de rallye", a déclaré Tänak à Motorsport.com.

"Je pense qu'à un moment donné, la compétition et, bien sûr, le travail finissent par vous manquer. L'équipe est professionnelle, cela ne fait aucun doute. Et la manière dont nous avons travaillé ensemble m'a aussi convaincu que nous devions poursuivre cette collaboration et reprendre la compétition."

Ott Tänak, Hyundai World Rally Team Hyundai i20 N Rally1

Photo de: Hyundai Motorsport

"Il ne fait aucun doute que l'équipe a beaucoup grandi [depuis 2019]. C'était encore une équipe très jeune lorsque je l'ai rejointe pour la première fois."

"Depuis, nous avons déjà construit une histoire et de nombreux autres pilotes nous ont rejoints. De manière générale, la concurrence est très forte au sein de l'équipe."

"Il y a donc clairement eu beaucoup de changements depuis 2019. Il n'y a vraiment pas d'autre option [que de viser la victoire à chaque course l'an prochain]."

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