Loubet s'essaye à un premier rallye avec Gilsoul

Ce sont les chaises musicales en rallye : plusieurs pilotes ont récemment changé de partenaire. Thierry Neuville fait équipe avec Martijn Wydaeghe depuis deux ans, tandis que Sébastien Ogier s'est lié à Vincent Landais au Rallye du Japon après avoir fait le reste de sa saison partielle avec Benjamin Veillas. Landais était précédemment associé de longue date à Pierre-Louis Loubet, dès lors dans l'obligation de trouver un nouveau collègue à sa droite pour accompagner son évolution en WRC. Et c'est justement Nicolas Gilsoul, ancien copilote de Thierry Neuville, que le Corse a contacté.

Les deux hommes viennent de participer à un premier rallye ensemble, à savoir le Rallye Hivernal du Dévoluy, organisé dans les Hautes-Alpes, sur des routes à la typologie parfaite pour servir de test grandeur nature avant le Monte-Carlo. Au volant d'une Ford Fiesta Rallye 2, la réussite n'a pas été au rendez-vous avec un pépin technique qui les a empêchés de voir l'arrivée de la compétition, mais Loubet a néanmoins salué une "très bonne expérience" lors de ce rallye.

"Le travail avec Nicolas Gilsoul s'est très bien passé, et nous pouvons désormais nous tourner vers l'avenir !" a tweeté le pilote originaire de Porto-Vecchio. L'épreuve a été remportée par un autre binôme habitué des rallyes mondiaux, en l'occurrence Nikolay Gryazin et Konstantin Aleksandrov avec une Skoda Fabia RS Rally2.

Cette saison, Loubet a participé à sept des treize rallyes au programme de la saison WRC avec M-Sport, signant notamment deux quatrièmes places en Italie et en Grèce. Son programme 2023 reste inconnu pour l'heure, mais en octobre dernier, le directeur d'équipe Richard Millener estimait qu'une participation à la campagne intégrale pourrait mettre trop de pression sur les épaules du jeune tricolore.

L'intéressé, lui, avait une position opposée, comme il l'avait confié au site officiel du WRC : "J'aurais moins de pression avec une campagne complète. J'ai fait sept rallyes cette année. Ce n'est qu'une épreuve tous les deux mois. Quand c'est comme ça, tu sais que tu n'as qu'une seule chance tout le temps et c'est comme ça depuis longtemps. Maintenant, je pense que je mérite de pouvoir me plonger dans une saison plus longue."

On devrait en savoir plus très rapidement, au moins sur le début de ce programme, puisque les inscriptions pour le Rallye Monte-Carlo, qui lancera la saison WRC en janvier, prendront fin le 16 décembre. Pour l'heure, M-Sport n'a officialisé qu'un pilote, Ott Tänak, dont le retour a été annoncé la semaine dernière.

