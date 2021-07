Les premières dates du calendrier 2022 révélées

Le Conseil Mondial du Sport Automobile de la FIA, réuni ce jeudi à Monaco, a décidé de fixer dores et déjà les deux premières dates de la saison 2022 du WRC, "afin de permettre la meilleure préparation possible", l'intersaison étant toujours très courte en raison d'un Rallye Monte-Carlo traditionnellement organisé en début d'année. L'édition 2022 aura lieu à la date habituelle, avec une arrivée le 23 janvier, tandis que la date du Rallye de Suède a également été confirmée, pour une conclusion le 27 février, deux semaines plus tard que cette année.

Sept épreuves supplémentaires sont déjà annoncées mais à des dates qui restent à définir : deux sur asphalte au Japon et en Espagne, et cinq sur terre au Portugal, en Italie, au Kenya, en Estonie et en Grèce. Le Rallye de l'Acropole, intégré au dernier moment cette année pour pallier l'annulation du Rallye du Chili en raison de la pandémie de COVID-19, va donc à nouveau accueillir le Championnat du monde des Rallyes l'an prochain.

La présence des Rallyes du Chili et de Grande-Bretagne, ce dernier ayant également dû être annulé cette année, reste incertaine mais la fédération a indiqué que le calendrier 2022 du WRC aura un maximum de 13 rendez-vous, soit un de plus que cette année, ce qui laisse encore la place pour quatre épreuves supplémentaires.

Le mythique Rallye de Finlande doit lui aussi encore assurer sa présence en 2022, tout comme deux autres épreuves présentes cette année, la Croatie et la Belgique, le Rallye d'Ypres ayant remplacé la Grande-Bretagne pour accueillir le WRC une première fois cette année, après un ajout de dernière minute suivi d'une annulation en 2020. Le calendrier définitif pourrait être annoncé le 15 octobre prochain, date à laquelle la prochaine réunion du Conseil Mondial a été fixée.

Première ébauche du calendrier 2022 du WRC

