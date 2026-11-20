WRC

Project Rally One fera ses débuts publics au Rallye de Spa

Project Rally One engagera en Belgique la semaine prochaine sa future voiture du championnat du monde des rallyes 2027, dont le nom n'a pas encore été dévoilé.

Tom Howard

Publié: 20 nov. 2026, 01:12

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Nouveau constructeur en WRC, Project Rally One s'apprête à engager sa toute nouvelle voiture en compétition pour la première fois, dès la semaine prochaine.

L'équipe belge fait partie des deux nouveaux préparateurs qui rejoindront le WRC l'an prochain, aux côtés de la structure espagnole RMC Motorsport.

Project Rally One mène depuis plusieurs semaines un programme d'essais approfondi avec sa future voiture pour le WRC 2027, dont le nom n'a pas encore été dévoilé. Mais les préparatifs en vue de ses débuts au Rallye Monte-Carlo vont s'intensifier la semaine prochaine, avec l'engagement d'une voiture au Rallye de Spa, en Belgique, les 28 et 29 novembre.

Selon l'organisateur de l'épreuve, la voiture disputera les 16 spéciales, soit un total de 194,16 km sur asphalte, mais ne figurera pas au classement général.

"Cette apparition sera particulièrement importante : la Rally One n'a encore jamais pris le départ d'une épreuve officielle et effectuera à Spa ses premiers kilomètres en compétition. La voiture évoluera hors classement. Cette première sortie marque une étape majeure dans l'histoire de ce projet belge", peut-on lire dans une publication sur le site de l'organisateur du rallye.

"Il s'agit de bien plus que de la simple présence d'une nouvelle voiture. C'est toute une aventure technologique et humaine qui débarque à Spa. Un projet développé en Belgique par une équipe belge, avec une ambition internationale clairement définie : rejoindre le championnat du monde des rallyes (WRC) à partir de 2027."

L'identité du pilote et de son copilote pour cette épreuve n'a pas encore été dévoilée. Stéphane Lefebvre et le nonuple champion du monde Sébastien Loeb ont récemment participé à des essais pour l'équipe.

Project Rally One n'a pas non plus annoncé son line-up pour la saison 2027. L'équipe prévoit d'engager deux voitures lors de la manche d'ouverture du WRC, en janvier prochain, au Rallye Monte-Carlo.

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