Le WRC espère maintenir au moins quatre autres rallyes en 2020

Le Championnat du monde des rallyes est parvenu à organiser trois manches, le Monte-Carlo, la Suède et le Mexique, avant de devoir s'interrompre en raison de la pandémie de COVID-19. Seuls le Rallye du Portugal et le Safari Rally au Kenya ont été annulés pour le moment, bien que de sérieux points d'interrogation subsistent sur les manches en Nouvelle-Zélande et au Japon, à cause de potentiels problèmes de logistique.

Alors que d'autres championnats ont décidé de manière plus proactive de supprimer des courses, le directeur général de WRC Promoter, Oliver Ciesla, estime qu'annuler des rallyes très tôt serait la "pire chose" à faire. En tout cas avant d'analyser clairement la situation concernant la pandémie dans les pays concernés.

"Nous essayons de trouver de nouvelles dates", a-t-il déclaré à Motorsport.com. "Mais avant de prendre une décision, il faut que l'on sache si nous pouvons voyager et quelles seront les règles dans chaque pays, comme la Finlande, l'Allemagne, l'Angleterre, la Turquie, le Japon, l'Italie. Mais aussi si nous pourrons revenir dans nos pays après, ou si une quarantaine doit être respectée. Nous devrons voir comment les choses changent dans les mois à venir avant de prendre une décision pour septembre, octobre et novembre."

Lire aussi : Ogier pourrait poursuivre sa carrière au-delà de 2020

"Nous sommes forcés d'attendre la dernière minute avant de prendre une décision. Nous voulons éviter d'annuler les rallyes trop tôt. Ce serait la pire chose. Mais nous avons besoin de temps pour organiser la logistique. En Europe c'est plus simple, ailleurs c'est plus difficile", a ajouté Oliver Ciesla.

Le calendrier initial de la saison 2020 s'étendait sur 14 manches en Europe, Amérique du Sud, Asie et Océanie, dont un rallye au Chili, annulé après les manifestations en cours en novembre. La prochaine manche prévue au programme est le Rallye de Finlande en août, mais il pourrait être reporté en septembre ou en octobre.

"Si je devais vous dire quel était mon souhait [pour le nombre de rallyes à organiser], je dirais entre sept et neuf. Mais la réalité est que si nous arrivons à en faire entre quatre et six, ça sera déjà très bien", a expliqué Ciesla concernant le programme à venir.

Une proposition de calendrier 2021 ce mois-ci

Comme pour le WEC ou le FIA WTCR, le WRC doit prendre en compte les effets à moyen et long terme du coronavirus, et de la crise qui en découle. Ainsi, le calendrier 2021 du championnat devrait subir des répercussions sur certaines manches, afin d'aider les équipes et les promoteurs dans une période difficile.

"Nous avons discuté d'une option avec les équipes. Moins de rallyes, cela veut dire moins de coûts. En raison du virus, nous avons une pression sur les budgets. Nous demandons aussi aux équipes de développer de nouvelles voitures pour 2022, quand les nouvelles règles techniques seront introduites. Pour ces raisons, nous avons considéré faire deux rallyes de moins que les 14 prévus."

"Nous sommes début juin. Nous ferons une première proposition de calendrier ce mois-ci au Conseil Mondial du Sport Automobile, et nous pourrons en faire une deuxième en septembre. Je ne serais pas surpris si l'une ou l'autre des courses prévues l'an prochain venait nous voir en nous demandant un break [d'un an] car il leur manque des fonds suite à la pandémie."