Une quatrième place "très importante pour la confiance" de Loubet

Pour seulement son troisième rallye de l'année, Pierre-Louis Loubet aura frappé fort en Sardaigne. Le Français y a en effet décroché la quatrième place, soit son meilleur résultat en WRC à ce jour.

Le natif de Bastia a même un temps visé le podium, lorsqu'il a tenu la dragée haute à son coéquipier chez M-Sport, Craig Breen, pour occuper la troisième position du rallye le vendredi soir.

Malheureusement pour le tricolore, une crevaison le lendemain en a décidé autrement, et celui-ci a été contraint de rétrograder dans la hiérarchie sans toutefois perdre le contact avec le podium devant lui.

Bonne gestion de fin de rallye

Mais malgré son jeune âge (25 ans), le Corse a su tempérer ses ardeurs et gérer sa fin de rallye pour s'assurer de la quatrième position plutôt que de viser une très hypothétique place sur le podium, qui l'aurait contraint à prendre des risques inconsidérés sur une épreuve aussi exigeante et sélective que le Rallye de Sardaigne.

"On peut être très content de cela. Ce fut un long rallye. Nous n'en sommes qu'au début avec l'équipe, et avoir ce type de résultat après deux rallyes [sic], c'est une très bonne chose", s'est réjoui l'intéressé au micro du site officiel du WRC. "Nous pouvons être fier de ce que nous avons fait. Nous n'avions pas eu l'occasion jusque-là de prouver ce dont nous étions capables, mais à présent nous savons. Maintenant je sais que je peux être rapide."

Loubet a obtenu son meilleur résultat en WRC en Sardaigne, avec une quatrième place, et est en train de faire tranquillement son trou dans la discipline

Après un premier rallye en Croatie cauchemardesque, Loubet semble être inscrit dans une bonne dynamique, avec une septième place acquise il y a deux semaines au Portugal qui égalait déjà son meilleur résultat d'alors dans la discipline.

Deux résultats de bon aloi qui lui valent de s'approcher doucement mais sûrement du top 10 au championnat : "C'est quelque chose de très important pour la confiance", reprend-il. "Mais je sais que ce sera encore plus difficile à l'avenir, et qu'il va falloir que je travaille dur si je veux continuer à progresser. Au final c'est un bon résultat, mais isolé, et nous devons renouveler cela tout le temps. Pour le reste de la saison, l'objectif va être de figurer dans le top 5. Ce serait en revanche trop difficile de viser le top 3 car les têtes d'affiche sont vraiment à un niveau trop élevé, et j'en suis encore loin."

Désastre pour Fourmaux

Ambitieux mais réaliste, Loubet vient donc de marquer des points aussi bien au championnat qu'auprès de M-Sport, à l'inverse d'Adrien Fourmaux, qui a vendangé une belle occasion de décrocher lui aussi son meilleur résultat en WRC ce week-end.

Le Nordiste évoluait en effet en cinquième position lorsqu'il est parti à la faute lors de la dernière spéciale du samedi, et a dû renoncer. Un quatrième abandon en cinq rallyes cette saison, alors qu'il avait pourtant ouvert son compteur avec une neuvième place lors de la manche précédente au Portugal. Reste à savoir s'il parviendra à redresser la barre lors de la prochaine manche, au Kenya.