Un quatuor se détache avec Neuville à sa tête en Europe centrale

Au lendemain de deux premières spéciales peu représentatives, une première hiérarchie s'est dessinée sur le Rallye d'Europe centrale. C'est un quatuor qui s'est détaché au terme de la première partie de journée, intégralement disputée sur le territoire tchèque.

Ce vendredi a débuté par le deuxième des trois passages dans Klatovy, avec sa route bosselée et quelques zones glissantes. Sébastien Ogier y a signé le scratch sans établir de gros écarts alors que Thierry Neuville a pu constater que la zone aérodynamique endommagée à l'avant droit de sa Hyundai, qu'il ne pourra pas réparer avant ce soir, ne pose finalement pas de gros problème.

La spéciale de Strašín, la plus longue du week-end avec près de 27 km, est tombée dans l'escarcelle d'Elfyn Evans mais a surtout éloigné plusieurs outsiders, à commencer à Adrien Fourmaux. Le Français a perdu l'hybride à la réception d'un saut et s'est plaint d'un mauvais feeling au volant. Sami Pajari a lui aussi dû composer avec une perte de la puissance électrique et les deux hommes ont laissé filer d'un coup une vingtaine de secondes.

Des conditions plus délicates, Mikkelsen piégé

C'est toutefois l'ES5, tracée sur une route plus sinueuse et surtout assez humide, notamment en sous-bois, qui a fait office de premier juge de paix. Thierry Neuville a bien profité de sa position d'ouvreur dans une portion où les chaleurs ont été nombreuses, notamment pour Takamoto Katsuta, et où le parcours s'est dégradé au fur et à mesure des passages. Le Belge a ainsi ravi la tête du rallye à Sébastien Ogier pour moins de trois secondes alors que le scratch est revenu à Ott Tänak.

Andreas Mikkelsen est parti à la faute vendredi matin. Photo de: Fabien Dufour / Hyundai Motorsport

Cette cinquième spéciale du rallye a été interrompue lorsque Andreas Mikkelsen est violemment sorti de la route et a heurté une clôture. L'équipage Hyundai va bien mais n'a pas pu repartir et des temps forfaitaires ont dû être appliqués à ceux qui les suivaient sur la route.

Au classement général, les quatre premiers, tous encore mathématiquement en course pour le titre, se tiennent en moins de sept secondes, Thierry Neuville ne disposant que d'une courte avance de 2"7 sur Sébastien Ogier.

Il faudra emprunter une troisième et dernière fois la spéciale de Klatovy en début d'après-midi, avant de pouvoir regagner une assistance éloignée puis de conclure la deuxième boucle.

SCRATCHS DU VENDREDI MATIN ES3 11,78 km Klatovy 2 S. Ogier ES4 26,69 km Strašín 1 E. Evans ES5 16,85 km Šumavské Hoštice 1 O. Tänak

Rallye d'Europe centrale - Classement après l'ES5