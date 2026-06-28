WRC 2026 : Tous les classements après le Rallye de l'Acropole
Vainqueur du Rallye de l'Acropole, où il a fait carton plein, Sébastien Ogier (Toyota) fait une belle opération, tout comme Takamoto Katsuta, dans un championnat où Elfyn Evans conserve les commandes.
Photo de : Toyota Racing
Championnat Pilotes (8/14)
|POS.
|Pilote
|Voiture
|Points
|1
|E. Evans
|Toyota
|158
|2
|T. Katsuta
|Toyota
|151
|3
|S. Ogier
|Toyota
|125
|4
|S. Pajari
|Toyota
|114
|5
|O. Solberg
|Toyota
|103
|6
|A. Fourmaux
|Hyundai
|97
|7
|T. Neuville
|Hyundai
|95
|8
|H. Paddon
|Hyundai
|21
|9
|E. Lappi
|Hyundai
|21
|10
|Y. Rossel
|Lancia Rally2
|20
|11
|J. McErlean
|Ford M-Sport
|19
|12
|L. Rossel
|Citroën Rally2
|18
|13
|J. Armstrong
|Ford M-Sport
|14
|14
|R. Virves
|Škoda Rally2
|12
|15
|N. Gryazin
|Lancia Rally2
|10
|16
|G. Greensmith
|Toyota Rally2
|8
|17
|A. Cachón
|Toyota Rally2
|7
|18
|R. Daprà
|Škoda Rally2
|6
|19
|F. Zaldívar
|Škoda Rally2
|6
|20
|D. Sordo
|Hyundai
|6
|21
|R. Korhonen
|Toyota Rally2
|5
|22
|A. Mikkelsen
|Škoda Rally2
|4
|23
|M. Sesks
|Ford M-Sport
|4
|24
|D. Domínguez
|Toyota Rally2
|2
|25
|A. Pelamourgues
|Hyundai Rally2
|2
|26
|M. Fontana
|Ford Rally3
|2
|27
|T. Suninen
|Toyota Rally2
|1
|28
|E. Camilli
|Škoda Rally2
|1
|29
|E. Lindholm
|Škoda Rally2
|1
Championnat Constructeurs (8/14)
|POS.
|Constructeur
|Points
|1
|Toyota
|416
|2
|Hyundai
|276
|3
|Toyota WRT2
|126
|4
|M-Sport Ford
|107
Rallye de l'Acropole - Classement final
|Pos.
|Pilote
|Voiture
|Temps / écart
|1
|S. Ogier
|Toyota
|3h36'40"7
|2
|T. Neuville
|Hyundai
|+58"3
|3
|T. Katsuta
|Toyota
|+3'04"8
|4
|J. McErlean
|Ford M-Sport
|+4'55"5
|5
|S. Pajari
|Toyota
|+5'02"2
|6
|A. Fourmaux
|Hyundai
|+5'08"7
|7
|E. Evans
|Toyota
|+5'54"9
|8
|M. Sesks
|Ford M-Sport
|+8'05"8
|9
|R. Virves
|Škoda (Rally2)
|+9'50"1
|10
|A. Mikkelsen
|Škoda (Rally2)
|+10'52"5
Rallye de l'Acropole - Power Stage
|Pos.
|Pilote
|Voiture
|Points
|1
|S. Ogier
|Toyota
|5
|2
|S. Pajari
|Toyota
|4
|3
|T. Neuville
|Hyundai
|3
|4
|T. Katsuta
|Toyota
|2
|5
|E. Evans
|Toyota
|1
Rallye de l'Acropole - Super Sunday
|Pos.
|Pilote
|Voiture
|Points
|1
|S. Ogier
|Toyota
|5
|2
|S. Pajari
|Toyota
|4
|3
|T. Katsuta
|Toyota
|3
|4
|T. Neuville
|Hyundai
|2
|5
|O. Solberg
|Toyota
|1
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