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WRC Rallye de l'Acropole

WRC 2026 : Tous les classements après le Rallye de l'Acropole

Vainqueur du Rallye de l'Acropole, où il a fait carton plein, Sébastien Ogier (Toyota) fait une belle opération, tout comme Takamoto Katsuta, dans un championnat où Elfyn Evans conserve les commandes.

Basile Davoine
Publié:
Sebastien Ogier, Vincent Landais, Toyota Gazoo Racing WRT Toyota GR Yaris Rally1

Photo de : Toyota Racing

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Championnat Pilotes (8/14)

POS. Pilote Voiture Points
1 United Kingdom E. Evans Toyota 158
2 Japan T. Katsuta Toyota 151
3 France S. Ogier Toyota 125
4 Finland S. Pajari Toyota 114
5 Sweden O. Solberg Toyota 103
6 France A. Fourmaux Hyundai 97
7 Belgium T. Neuville Hyundai 95
8 New Zealand H. Paddon Hyundai 21
9 Finland E. Lappi Hyundai 21
10 France Y. Rossel Lancia Rally2 20
11 Ireland J. McErlean Ford M-Sport 19
12 France L. Rossel Citroën Rally2 18
13 Ireland J. Armstrong Ford M-Sport 14
14 Estonia R. Virves Škoda Rally2 12
15 Bulgaria N. Gryazin Lancia Rally2 10
16 United Kingdom G. Greensmith Toyota Rally2 8
17 Spain A. Cachón Toyota Rally2 7
18 Italy R. Daprà Škoda Rally2 6
19 Paraguay F. Zaldívar Škoda Rally2 6
20 Spain D. Sordo Hyundai 6
21 Finland R. Korhonen Toyota Rally2 5
22 Norway A. Mikkelsen Škoda Rally2 4
23 Latvia M. Sesks Ford M-Sport 4
24 Paraguay D. Domínguez Toyota Rally2 2
25 France A. Pelamourgues Hyundai Rally2 2
26 Italy M. Fontana Ford Rally3 2
27 Finland T. Suninen Toyota Rally2 1
28 France E. Camilli Škoda Rally2 1
29 Finland E. Lindholm Škoda Rally2 1

Championnat Constructeurs (8/14)

POS. Constructeur Points
1 Japan Toyota 416
2 Korea, Republic of Hyundai 276
3 Japan Toyota WRT2 126
4 United Kingdom M-Sport Ford 107

Rallye de l'Acropole - Classement final

Pos. Pilote Voiture Temps / écart
1 France S. Ogier Toyota 3h36'40"7
2 Belgium T. Neuville Hyundai +58"3
3 Japan T. Katsuta Toyota +3'04"8
4 Ireland J. McErlean Ford M-Sport +4'55"5
5 Finland S. Pajari Toyota +5'02"2
6 France A. Fourmaux Hyundai +5'08"7
7 United Kingdom E. Evans Toyota +5'54"9
8 Latvia M. Sesks Ford M-Sport +8'05"8
9 Estonia R. Virves Škoda (Rally2) +9'50"1
10 Norway A. Mikkelsen Škoda (Rally2) +10'52"5

Rallye de l'Acropole - Power Stage

Pos. Pilote Voiture Points
1 France S. Ogier Toyota 5
2 Finland S. Pajari Toyota 4
3 Belgium T. Neuville Hyundai 3
4 Japan T. Katsuta Toyota 2
5 United Kingdom E. Evans Toyota 1

Rallye de l'Acropole - Super Sunday

Pos. Pilote Voiture Points
1 France S. Ogier Toyota 5
2 Finland S. Pajari Toyota 4
3 Japan T. Katsuta Toyota 3
4 Belgium T. Neuville Hyundai 2
5 Sweden O. Solberg Toyota 1
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